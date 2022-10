Steinbildhauer Hubert Maier aus Moosach zeigt seine Himmelsleiter am Schliersee

Von: Peter Kees

Hubert Maier und seine Himmelsleiter am Schliersee. © Peter Kees

Eine steinerne Leiter, gehauen aus einem Granitblock, steht derzeit am Schliersee. Geschaffen hat die Skulptur Steinbildhauer Hubert Maier aus Moosach.

Schliersee/Moosach – 7,20 Meter ragt die steinerne Leiter in die Höhe. Sie steht am Ufer des Schliersees (Kreis Miesbach). Von dort geht’s direkt in den Himmel. Zumindest wenn man dem Namen des Kunstwerkes folgt: Himmelsleiter. Die elf Tonnen schwere, aufrecht stehende Skulptur ist sicher eines der Highlights beim diesjährigen Kulturherbst am Schliersee. Geschaffen hat sie der Moosacher Steinbildhauer Hubert Maier. Und der ist mächtig stolz, den Koloss zum ersten Mal in Deutschland zeigen zu können.



Himmelsleiter in Schweden geschaffen

Entstanden ist das Werk aus Granit in Schweden, wo der Moosacher seit 25 Jahren gemeinsam mit seiner Familie die Sommer verbringt. In einem dortigen Steinbruch hat er die Granitplatte einst gefunden und war sofort Feuer und Flamme. Er kaufte den Stein. 10.000 Euro habe er dafür auf den Tisch gelegt. „Was sollte ich tun,“ sagt er heute, „so einen Stein kann man nicht bestellen. So etwas findet man vielleicht alle zehn Jahre einmal. Ich musste zugreifen.“

Maiers Skulptur „Hirsch“ vor dem Schlierseer Heimatmuseum. © Peter Kees

Er ließ ihn in ein schwedisches Atelier bringen und bearbeitete den Brocken. Die Himmelsleiter entstand. In Schweden wurde das Objekt sogar ausgestellt, stand von 2008 bis 2010 in einer Open-Air-Ausstellung, und wurde beinahe vom Göteborger Flughafen angekauft.



Später ließ Maier den Giganten in den Landkreis Ebersberg transportieren. Da er in seinem Moosacher Atelier keinen Platz dafür hatte, lagerte das Werk bis zuletzt in einem Betonwerk in Taglaching. „Schon weil die einen 20-Tonnen-Gabelstapler haben, war das ideal.“



Monumentales Werk aus Schweden und über Taglaching an den Schliersee transportiert

Nun kommt der Münchner Künstler Manfred Mayerle ins Spiel. Der war mit seinen farbig-grafischen Bildern zum diesjährigen Kulturherbst an den Schliersee geladen. Da sich Mayerle und Maier gut kennen, bereits mehrfach miteinander ausgestellt haben, sich von den Werken des jeweils anderen immer sehr inspiriert fühlten, „wir auch immer der Überzeugung waren, dass sich unsere Arbeiten sehr gut ergänzen“, wurde Meier gleich mit eingeladen.



Eine weitere Steinskulptur von Hubert Maier steht vor der Vitalwelt. © Peter Kees

Der schwärmt: „Ich hatte noch nie eine so große Ausstellung“ und spricht von einer Werkschau. 15 Steinarbeiten – mit einem Gesamtgewicht von 30 Tonnen – stehen nun derzeit im Ort Schliersee verteilt. Zwei Lastwagen mit Tieflader waren für den Antransport notwendig. Zum Aufstellen der Himmelsleiter musste sogar ein 60-Tonnen-Autokran bestellt werden.



Weitere Steinwerke beim Kulturherbst

Neben dem Monument im Kurpark stehen Skulpturen von Maier in und vor der Vitalwelt am See, vor dem historischen Bauerntheater, in den Kirchen, auf der Kapelle am Weinberg und vor dem Heimatmuseum. Dort, am Eingang, grüßt eine seiner frühen Arbeiten, eine Skulptur, die er „Hirsch“ getauft und seinem Urgroßvater gewidmet hat. Der wurde einst beim Wildern erschossen. „Und deshalb passt die Skulptur so hervorragend an den Schliersee, denn das hier ist eine Wilderer-Gemeinde.“ In der Tat: Der legendäre Wildschütz Jennerwein liegt am Schliersee begraben.



Großes Spektakel beim Aufbau

Dass sich diesen Herbst nicht alles, was die Bildende Kunst betrifft – wie in den Jahren zuvor – lediglich in der Vitalwelt abspielt, ist den beiden Künstlern zu verdanken, denn sie wollten alle Orte bespielen, an denen Veranstaltungen des Kulturherbstes stattfinden. Jeweils donnerstags um 17 Uhr geben die beiden Führungen durch ihre Ausstellung, die noch bis zum 30. Oktober läuft.

Der Aufbau der Himmelsleiter, erzählt Maier, sei ein großes Spektakel gewesen und habe viele Menschen angelockt, die von diesem monumentalen Stein fasziniert seien. Große, vom Menschen gestaltete und aufgestellte Steine, tragen immer etwas Mythisches in sich. Das ist auch an der Seepromenade am Schliersee der Fall. Die Himmelsleiter passt geradezu ideal an den Ort, im Skulpturengarten vor der malerischen Bergkulisse.



König Ludwig II. wäre sicher begeistert gewesen und bestimmt gerne in den Himmel gestiegen. Ein Besuch des Kinis am Schliersee ist immerhin verbrieft, im Mai 1865. Die Schlierseer wären schön blöd, würden sie die Himmelsleiter nicht behalten. Sie hat das Potenzial zu einem Wahrzeichen.

