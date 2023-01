Kids-Club und Dogs-Club: Steinsee als „Eventlocation“

Von: Michael Acker

Beliebter Treffpunkt im Sommer: Biergarten und Freizeitgelände am Steinsee. © Stefan Rossmann

Mit einem „Soft-Opening“ startet der Betrieb des Restaurants am Steinsee Mitte März. Für das Badegelände haben die neuen Betreiber viele Ideen.

Moosach – Die neuen Betreiber des beliebten Badegeländes am Steinsee und des dortigen Restaurants, Uli Lischka und Stefan Schadhauser, haben ein Verkehrs- und Sicherheitsgutachten für das Areal in Auftrag gegeben. „Mit diesem Gutachten wollen wir die grundsätzliche Haftungsfrage am See überprüfen, um dann mit allen Beteiligten ein tragfähiges und langfristiges Sicherungskonzept für alle Badegäste zu erstellen und umzusetzen“, kündigt Schadhauser an.

Man werde im Bereich Sicherheit investieren, um den Gästen den größtmöglichen Badespaß zu ermöglichen. Hierzu seien aber leider mittlerweile erst einmal Juristen nötig, um die Haftung für den Betreiber einzuschätzen. „Die nötigen Investitionen sehen wir als Teil einer langfristigen Entwicklung des Steinsees zu Naherholungsort“, so Schadhauser.

Stefan Schadhauser, Pächter an Steinsee © SOGEHTWOW

Der frühere Betreiber, Karl-Heinz-Wildmoser, der sich Ende vergangenen Jahres nach acht Jahren vom Steinsee zurückgezogen hatte, hatte 2022 den Zugang zum See zeitweise gesperrt, weil es offene Fragen wegen der Verkehrssicherungspflicht gegeben habe, wie er damals sagte. Den neuen Betreibern liege eine Genehmigung zum Betreiben des Strandbades vor, sagt deren Sprecher Markus Strobl zur Ebersberger Zeitung. Die neuerliche Überprüfung der Sicherheitsstandards erfolge auf rein freiwilliger Basis, „um den Gästen ein Maximum an Sicherheit zu bieten“.

2023 als Einstieg und „Testsaison“

Das Jahr 2023 sehen die neuen Betreiber als „Einstieg und Testsaison“. Danach gelte es, die Stellschrauben für die nächsten drei bis fünf Jahre“ zu justieren. Lischka: „Der Steinsee soll sich vor allem als Eventlocation einen Namen machen, verbunden mit dem gastronomischen Erlebnis sowohl im Restaurant als auch im Biergarten“.

Uli Lischka, Pächter am Steinsee © SOGEHTWOW

Man habe viele Ideen, die bestehende Nutzung zu optimieren, ergänzt sein Geschäftspartner Schadhauser, man sei gewillt auch völlig neue Ansätze auszuprobieren.

Auslastung für zwölf Monate im Jahr geplant

„Die Auslastung soll durch verschieden Angebote wie z. B. einen Outdoor-Fitness-Club, einen Kids-Club mit professioneller Kinderbetreuung, einen Dogs-Club für Hundebesitzer und einem breiten Seminar-, und Schulungsangebot von Ernährungsberatung, Yoga, bis Management-Seminaren auf zwölf Monate“ ausgerichtet werden“, sagt der Unternehmer. Es gebe zudem Überlegungen regionalen Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen eine ganzjährige Mitgliedschaft für Mitarbeiter und Vereinsmitglieder anzubieten.

Am 15. März soll das Restaurant am Steinsee wieder eröffnen – zunächst mit einem „Soft-Opening“ und einer kleinen Karte. Zu Ostern soll das Angebot dann ausgeweitet werden.

