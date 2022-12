Neue „Lebensansicht“: Wildmoser kehrt Steinsee den Rücken

Von: Michael Acker

Teilen

Abschied vom Steinsee: Karl-Heinz Wildmoser. © SRO

Der Gastronom Karl-Heinz Wildmoser verabschiedet sich vom Steinsee in der Gemeinde Moosach. Die Gaststätte samt Freizeitgelände hatte er acht Jahre lang geführt. Nachfolger sind gefunden.

Moosach – Kinder verändern das Leben. Seit 2014 hatte Karl-Heinz Wildmoser (58) das Restaurant und das Freizeitgelände am Steinsee betrieben, jetzt hat er dort als Pächter aufgehört. Er sei vor zwei Jahren noch einmal Vater geworden, damit habe sich seine „Lebensansicht“ verändert, sagt der Gastronom, der auch das „Café am Marienplatz“ hat. Gemeinsam mit dem Eigentümer habe er die Nachfolge am Steinsee geregelt, sagt Wildmoser der Ebersberger Zeitung.

Stefan Schadhauser und Uli Lischka unterschreiben Pachtvertrag

Und die sieht so aus: Mitte Dezember haben Stefan Schadhauser und UIi Lischka den Pachtvertrag unterschrieben, der 15 Jahre gilt. Die Öffentlichkeitsarbeit für die beiden Unternehmer hat Markus Strobl von der Agentur „SO GEHT WOW“ übernommen. Seinen Angaben zufolge ist Schadhauser, der eigentlich im Software- und Immobilienbereich tätig ist, in Egmating aufgewachsen und als Kind am Steinsee beim Baden gewesen. Heute arbeiteten 160 Mitarbeiter für sein Unternehmen, das einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erziele. Er betreibe zudem mit seiner Familie ein Boardinghouse, Serviced Apartments und ein Studentenwohnheim in München.

Das Restaurant am Steinsee samt Freizeitgelände wurde vom Duo Stefan Schadhauser/Uli Lischka übernommen. © Stefan Rossmann

Schadhausers Partner Lischka, der das operative Geschäft am Steinsee verantworten wird, bezeichnet Strobl als „Gastronom und Unternehmer mit Leib und Seele“. Er betreibe eine große Gastronomie und einen Golfplatz.

Gaststätte am Steinsee: „Softopening“ im März 2023

Das Lokal am Steinsee solle Mitte März mit einem „Softopening“ an den Start gehen, der Vollbetrieb sei für Ostern angedacht. Mitarbeiter von Wildmoser würden übernommen, „was uns sehr freut“, so Schadhauser und Lischka. Sie loben die Zusammenarbeit mit Wildmoser, „als einer der erfolgreichsten und sympathischsten Münchner Wirte“. Die Kooperation solle fortgeführt werden.

Die bestehende Infrastruktur am Steinsee wollen die neuen Chefs übernehmen, einige Kleinigkeiten zur Optimierung würden im Laufe der nächsten Monate noch umgesetzt. „So sollen insbesondere die Badegäste davon profitieren, um vor allem lange Wartezeiten im Hauptbetrieb zu vermeiden. Das Konzept soll vor allem alle Möglichkeiten auf dem Gelände ausschöpfen – über den Badestrand hin zu einem ansprechenden A-la-Carte- und Biergartengeschäft und zu Tagungen, und Privat- und Firmenfeiern in jeglicher Größe bis zu 400 Personen, sagt Markus Strobl.

Neue Pächter versprechen „moderate“ Eintrittspreise fürs Bad

Die Eintrittspreise für Badegäste wollen die Neuen „sehr moderat“ gestalten, wie sie sagen. Ab Ende Februar nächsten Jahres soll es eine genaue Preistabelle geben. Die Preise hatten in der vergangenen Saison Badegäste verärgert. 7,50 Euro verlangte Wildmoser für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren, sechs Euro für Kinder. Das erschien vielen als zu teuer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Keine großen Veränderungen soll es im Freizeitgelände geben. „Wir wollen es so naturbelassen belassen, wie es ist, und werden nur kleine Schönheitsreparaturen vornehmen. Alle Veränderungen laufen in enger Abstimmung mit der Eigentümerfamilie Gruber“, versprechen Schadhauser und Lischka. Man sei dankbar, die Tradition der Familie am Steinsee weiterführen zu dürfen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.