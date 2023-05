Moosacher Bürgermeister: „Wir bewegen ganz schön viel“

Von: Josef Ametsbichler

Ausgezeichnet: Für ihr Engagement hat die Gemeinde Moosach mehrere Bürger geehrt: (v.li.) Willi Mirus als Initiator des Nahwärmenetzes; Herbert Weidlich, 24 Jahre Kommandant und nun Ehrenkommandant der Feuerwehr; 2. Bürgermeister Martin Strobl, Bürgermeister Michael Eisenschmid flankiert von Maryana Reinhardt und Sabrina Nappert, die sich für ukrainische Flüchtlinge engagieren; Hildegard Emmerig, viele Jahre „Küchenfee“ im Kinderhaus; 3. Bürgermeisterin Andrea Hinterwaldner; Altbürgermeister Eugen Gillhuber für 36 Jahre kommunalpolitisches Engagebent. © Sro

Aufgrund der Inflation muss Moosach umplanen: Nicht alles, was gewünscht ist, funktioniert, wie bei der Bürgerversammlung klar wurde.

Moosach – In schwierigen Zeiten sollte man sich über die kleinen Dinge freuen – das beherzigten CSU-Bürgermeister Michael Eisenschmid und seine Moosacher bei der Bürgerversammlung am Montag. Auf rund 110 Powerpoint-Seiten präsentierte der Bürgermeister seinen jährlichen Rück-, Aus- und Überblick für etwa genausoviele Besucher, die in die Rudolf-Obermayr-Halle gekommen waren.

Eisenschmid hat zwei schlechte Nachrichten im Gepäck

Zwei schlechte Nachrichten hatte Eisenschmid im Gepäck, was Großprojekte der Gemeinde angeht. Der geplante Neubau des Kinderhauses habe in der Kalkulation inflationsbedingt einen Preissprung von rund 4,5 auf rund acht Millionen Euro hingelegt. Selbst eine abgespeckte Variante werde sich die Gemeinde zunächst nicht leisten können und stattdessen eine Erweiterung und Sanierung des bestehenden Kindergartens Maria Altenburg anpeilen.

„Wir haben alles versucht“, so ein etwas zerknirschter Eisenschmid, der zudem nachlegen musste: „Bei der Feuerwehr haben wir eine ähnliche Situation.“ Die erhoffte Sanierung des Feuerwehrhauses sei mittlerweile mit 2,8 statt 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Nun wolle die Gemeinde prüfen, ob ein Neubau für geschätzte 3,3 Millionen unter zusätzlicher Einbindung von BRK und Wasserwacht sowie Einbau einer öffentlichen Toilette nicht die gescheitere Lösung wäre. Geschätzter Preis: 3,3 Millionen Euro, mögliche Einweihung: 2026. Dann auch mit einem neuen Feuerwehrauto LF20 KatS, das den dann 31 Jahre alten Einsatzwagen ersetzen soll. „Wir hoffen, dass wir keine weiteren Hiobsbotschaften erleben“, so der Bürgermeister.

Eisenschmid: Neue Schulden sind nicht geplant

Gute Nachrichten hatte er, in kleinerem Umfang, ebenfalls anzubieten. Trotz der gestiegenen finanziellen Belastungen plane Moosach ohne neue Kreditaufnahmen bis 2025 und wolle die Pro-Kopf-Verschuldung von nun 1326 bis auf 1009 Euro abbauen. Eisenschmid freute sich über die neuen Gehwege bei Falkenberg und Gutterstätt, die Straßensanierung bei Fürmoosen und die neuen, stromsparenden LED-Straßenlaternen mit Bewegungsmeldern.

Den Bau der Windkraftanlage bei Fürmoosen konnte der Bürgermeister für Ende 2024 in Aussicht stellen; am Hochwasserschutz für den Spiegelbachweiher soll schon im Sommer gebaut werden. Mündliche Vereinbarungen fürs Einheimischenbauland ließen auf einen Baubeginn 2025 hoffen – und ab heuer im Dezember werde eine Buslinie nach Kirchseeon in Betrieb gehen. „Dafür, dass wir eine kleine Gemeinde sind, bewegen wir ganz schön viel“, endete Eisenschmid unter wohlwollendem Applaus.

Eine Reihe verdienter Moosacher wird geehrt

Der schwoll teils zum Tosen an, als es an die Ehrung verdienter Gemeindebürger ging. Besonders hervorzuheben dabei: Herbert Weidlich, 24 Jahre unermüdlicher Feuerwehrkommandant und nun weiterhin äußerst umtriebiger Ehrenvorsitzender. Hildegard Emmerig, die über viele Jahre die Küche der Mittagsbetreuung geprägt hatte und sagte: „Das war der schönste Arbeitsplatz im Ort.“ Und Sabrina Nappert und Maryana Reinhardt stellvertretend für die Gemeindebürger, die seit Beginn der Ukraine-Krise rund 75 Geflüchteten Obdach und Hilfe gewährten. Reinhardt, selbst aus der Ukraine stammend, nutzte die Ehrung mit Blick auf ihren Sohn Emil (8) für ein Kompliment an die Moosacher: „Ich bin sehr dankbar, dass mein Kind unter so tollen Menschen aufwächst.“

