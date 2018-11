Sorge um Geld: Moosach muss sparen

Droht der Gemeinde die Pleite? Daran scheiden sich die Geister. Ebenso an einem Schreiben, adressiert an Moosach, Absender ist die VG-Kämmerei in Glonn.

Nach der jüngsten Gemeinderatsitzung könnte zumindest leichte Sorge um die Moosacher Finanzlage aufkommen.

„Die Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Glonn empfiehlt, ab sofort äußerst sparsam zu kalkulieren, um die Genehmigung des Haushaltes 2019 nicht zu gefährden“, informierte Bürgermeister Eugen Gillhuber (CSU) zu Beginn der jüngsten Moosacher Gemeinderatssitzung. Dann wollte der Bürgermeister den Haushaltsposten „Renovierung der Friedhofsmauer“ zu den Akten legen, sozusagen als erste Sparmaßnahme. Nachdem das Gemeindeoberhaupt anschließend noch das neue Moosacher Nahwärmenetz mit dem finanziellen Engpass der Kommune in Zusammenhang brachte, ging die Post ab im Moosacher Ratszimmer.

„Ich erhebe Einspruch“

„Ich erhebe Einspruch, die Friedhofsmauer ist im aktuellen Haushalt mit 100 000 Euro enthalten“, widersprach lautstark und offensichtlich äußerst verärgert Gemeinderat und zweiter Bürgermeister Willi Mirus (Alternative Moosacher Bürgergemeinschaft – AMB).

„Unserer Haushaltslage ist angespannt“, warnte Gillhuber erneut. „Du schreibst das jetzt an der Fernwärme fest, dass wir kein Geld haben“ empörte sich Mirus erneut. „Das kommt alles ins Protokoll“, forderte Christian Beham (UWG). Im nachfolgenden Wortgefecht reihten sich die Anschuldigungen so schnell aneinander, das schwer erkennbar war, welches Wort von welchem Gemeinderat gesprochen worden war.

Beham setzte erneut zum Widerspruch an: „Die Friedhofsmauer ist seit November 2017 genehmigt, dazu gibt es einen Beschluss und auch Geld dafür“. Überraschend lenkte Gillhuber das Gerangel um die marode Friedhofsmauer weg von den Finanzen – und in eine neue Richtung: „Die Ausschreibung für die Renovierung der Friedhofsmauer hat keinen Bewerber um einen Auftrag ergeben“, rechtfertigte sich der Bürgermeister. „Ist überhaupt ausgeschrieben worden?“, wollte Beham wissen. „Frau Müller machte eine Kostenschätzung“, informierte Gillhuber. Letztendlich zog Gillhuber zurück und revidierte, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen dem Bau des Nahwärmenetzes und der Tatsache, dass die Friedhofsmauer bis heute nicht renoviert worden sei.

Landratsamt muss Kredit genehmigen

Der Kämmerer der Glonner VG ,Markus Zistl, bestätigte auf Nachfrage des Münchner Merkur, dass die Finanzlage der Gemeinde Moosach angespannt sei. Für den Bau des Nahwärmenetzes habe Moosach laut Kämmerer Zistl zwei Millionen Euro Kredit aufnehmen müssen, die Kreditaufnahme musste durch das Ebersberger Landratsamt genehmigt werden. In einem Vorbericht zum Haushaltsplan 2018, den Zistl dem Münchner Merkur überließ, ist die Renovierung der Friedhofsmauer mit Stichwort „Gemeindefriedhof Hochbaumaßnahmen“ mit 100 000 Euro unter den geplanten Investitionen aufgeführt. Warum die Friedhofsmauer nicht renoviert werden soll, kann Mirus nicht nachvollziehen. Die Notwendigkeit der Renovierung begründete er so: „Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in das Outfit der Gemeinde investiert, die brüchige Friedhofsmauer passt überhaupt nicht mehr ins Gesamtbild.“

Nahwärmenetz ist nicht die einzige Investition, die Moosach belastet

In dem Schreiben an die Gemeinde Moosach, das dem Münchner Merkur zur Kenntnis vorlag, heißt es wörtlich: „Aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage empfiehlt die Kämmerei eine Anhebung der Realsteuersätze auf mindestens 330 v.H. zu beschließen.“ Das Moosacher Nahwärmenetz bezeichnete Gillhuber als „Mammutprojekt“, die Kostenschätzung lag bei 1,5 Millionen Euro, die tatsächlichen Kosten bei 1,8 Millionen, an Zuschüssen erhält Moosach rund 500 000 Euro.

Das Nahwärmenetz ist nicht die einzige Investition, die Moosach belastet. Die Gemeinde investiert in ein Hochwasserrückhaltebecken in Niederseeon und hat unabwendbar ein zweites Mammutprojekt zu bewältigen - das Kinderhaus. Nach Gillhubers Plänen können die Moosacher Kinder 2021 in den neuen Kindergarten einziehen. Sind alle Projekte gestemmt, wird sich laut Bürgermeister die Prokopfverschuldung von derzeit 370 Euro auf zirka 1200 Euro erhöhen.

Von Susann Niedermaier