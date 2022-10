Sogar vor Gericht hatte ihre Familie noch Angst: Mutter muss ins Gefängnis

Von: Helena Grillenberger

Selbst vor dem Amtsgericht hatte ihre Familie Angst vor der Angeklagten. © SRO

Emotionsgeladen war die Verhandlung am Dienstagmorgen vor dem Ebersberger Amtsgericht. Die Angeklagte musste sich wegen Körperverletzung gegenüber ihrer eigenen Kinder verantworten.

Grafing – Gefühlsausbrüche, Unterbrechungen und unerwartete Wendungen: Tragische Einblicke in eine Familie gewährte eine Verhandlung am Dienstag vor dem Ebersberger Amtsgericht.

Eine 53-jährige Tschechin, die zur Tatzeit in Grafing lebte, musste sich wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und mehreren Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz verantworten. Die Opfer: ihr Mann und ihre zwei erwachsenen Kinder (22 und 21).

Alkoholkrank: Angeklagte behauptet vor Gericht, kein Problem zu haben

Mehrere Vorfälle waren zur Anzeige gebracht worden, am Dienstag ging es konkret um zwei: Zitternd und voller Emotionen beschrieben die Kinder vor Gericht, was geschehen war. Die alkoholkranke Frau, die vor Gericht behauptete, kein Problem zu haben, saß im April betrunken im Garten des Hauses, in dem sie damals noch gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter gewohnt hatte, und hörte laut Musik.

Nachdem ihre Tochter die Musik ausschaltete, verfolgte die Frau sie auf ihr Zimmer, wo sie ihr Beleidigungen an den Kopf warf und unter anderem bedauerte, die junge Frau geboren zu haben.

Gefährliche Körperverletzung: Mutter wirft Sohn Spiegel an den Kopf

Die 21-Jährige nahm den Ausbruch ihrer Mutter mit dem Handy auf, schickte ihn ihrem Bruder, damit dieser ihr zu Hilfe komme. Stattdessen schaltete sich jedoch zunächst der Mann und Stiefvater ein, der sich selbst aus Angst vor gewalttätigen Übergriffen in seinem Büro eingesperrt hatte. Das tue er seit 2018 regelmäßig, sagte er vor Gericht. Während er seiner Frau erklärte, die Polizei zu rufen, schlug diese der Tochter unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht.

Als später ihr Sohn hinzukam, warf sie ihm einen Schminkspiegel gegen den Kopf, der ihn nur knapp über dem Auge traf. Die Beschlüsse vom Familiengericht, dass sich die 53-Jährige ihrer Familie nicht mehr auf weniger als 100 Meter nähern, oder das Grundstück in Abwesenheit ihres Mannes betreten dürfe, ignorierte sie konsequent.

Urteil: Neun Monate ohne Bewährung

Die Angeklagte selbst behauptete schließlich, ihr krebskranker Mann, um den sie sich als Krankenschwester gekümmert habe, habe sie gebeten, zu ihr zurückzukommen. Ihr Mann, der nach seiner Aussage noch im Saal geblieben war, hörte zu diesem Zeitpunkt jedoch zum ersten Mal von seiner angeblichen Krebsdiagnose.

Richterin Vera Hörauf verurteilte die Frau zu neun Monaten ohne Bewährung. „Nur eine stationäre Alkoholtherapie kann hier noch was retten“, sagte sie der Angeklagten.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.