So wird das Wetter zum Ferienendspurt

Auch an den letzten Tagen der Osterferien sollte der Regenschirm immer dabei sein. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Noch ein paar Tage Osterferien. Wie wird das Wetter? Der Grafinger Meteorologe Björn Walz sagt: Wechselhaft und immer wieder nass.

Landkreis – Leider werden die letzten Ferientage teils regnerisch: Was Natur, Landwirte und Grundwasser freut, erscheint vielen Menschen lästig. Dabei ist Regen unser Lebenselixier: Ohne Regen keine Vegetation, keine Ernte, kein Essen – es wäre deutlich „ungemütlicher“ für unsere Zivilisation. Regen ist übrigens nicht gleich Regen. Für den klassischen „Landregen“ bedarf es beispielsweise bestimmter „Zutaten“:

Björn Walz, Meteorologe © Privat

Zunächst muss eine relativ kalte Luftmasse vorhanden sein, über die sich allmählich wärmere Luft schiebt. Da diese aufgrund ihrer geringeren Dichte leichter ist als die (bodennahe) Kaltluft, gleitet sie allmählich auf die kalte Luftmasse auf. Im Übergangsbereich der dabei entstehenden Luftmassengrenze „oben warm, unten kalt“ kommt es zu Kondensation-Prozessen und schließlich zur Bildung kleiner Regentröpfchen. „Niesel“ ist der Beginn so einer typischen Warmfront, der allmählich in gleichmäßigen leichten und schließlich mäßigen „Landregen“ übergeht.

Hier die Aussichten bis Sonntag, 16. April

In den kommenden Tagen erwartet uns wechselhaftes Wetter, hier die Aussichten bis Sonntag: Der heutige Donnerstag dicht bewölkt, gegen Abend beginnt es von Süden her zu regnen, die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 8 Grad. Das Wetter am Freitag wenig spektakulär: Es bleibt voraussichtlich trüb bei zeitweilig leichtem Regen und Westwind, die Temperaturen unverändert. Samstag weiter dicht bewölkt und zunächst trocken. Von Osten kommend kringelt sich ein Tief ein und schickt uns während der Abend- und Nachtstunden frisches Nass. In den Bergen schneit es nochmals bis gegen 1000 m herab. Auch der Sonntag bleibt wohl ordentlich verregnet – er bietet ideale Bedingungen für einen Gummistiefel-Spaziergang! Björn Walz

