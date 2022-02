Neue Schnelltest-Zentren im Landkreis Ebersberg: jeden Tag kostenlose Tests möglich

In den Teststationen im Landkreis Ebersberg können Sie sich jeden Tag kostenlos und schnell testen lassen. © bayNOMIC GmbH

Landkreis Ebersberg und darüber hinaus aufgepasst: An mehreren Standorten können sich Einwohner jederzeit kostenlos und ohne Termin testen lassen.

Laut §6 der TestV hat jeder Bürger den Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest. Glücklicherweise gibt es seit einiger Zeit im Landkreis Ebersberg mehrere Schnelltest-Zentren. Fünf davon gehören zu der bayNOMIC GmbH und befinden sich in Ebersberg, Grafing und neuerdings auch Bad Endorf, Kirchseeon und Steinhöring. Das Spannende an diesen drei Standorten ist, dass Sie jeden Tag die Möglichkeit für einen kostenlosen Schnelltest haben! Des Weiteren werden Ihnen verschiedene Formen der Testung angeboten. Die da wären:

Für kleine Gäste der Lollitest

Für Groß und Klein ein Spucktest

Nasenabstriche im vorderen Nasenbereich

Der Nasenabstrich wird wie folgt vorgenommen:

Es werden sehr dünne, dennoch sehr effiziente Stäbchen benutzt, mit denen ein angenehmer Abstrich im vorderen Nasenbereich und nur im vorderen Nasenbereich vorgenommen wird. Dadurch, dass die bayNOMIC GmbH aus einem sehr jungen und aktiven Team besteht, sind ihre Angestellten auf dem neuesten Wissensstand, was Abstriche betrifft und können den Abstrich geschult und ohne Probleme oder Schmerzen durchführen.

Ein weiterer Vorteil der Testzentren ist, dass Sie ohne Termin jederzeit kommen können. Die Teststationen arbeiten mit neuen Geräten, womit die Aufnahme personenbezogener Daten sowie das Einchecken der Kunden sehr schnell erfolgt und demnach keine langen Wartezeiten sowie kein in-der-Schlange-Stehen anfällt, was sich auch immer wieder positiv auf das Feedback auswirkt.

Das engagierte Team der bayNOMIC GmbH führt den Abstrich geschult und ohne Schmerzen durch. © bayNOMIC GmbH

Schnelltest-Zentren im Landkreis Ebersberg: Standorte & Öffnungszeiten

Die Testzentrum Grafing befindet sich in der Rathausgasse 3. Dort arbeiten seit Anfang an viele engagierte Mitarbeiter*innen, die für Sie von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr bis einschließlich 19:30 Uhr da sind. Natürlich hat die Teststelle in Grafing auch am Wochenende offen: samstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und sonntags von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Was Ihnen in Grafing angeboten wird, sind neben den Schnelltests auch PCR Tests: Sie können diese mittels Anmeldung dort problemlos durchführen. Die Kosten für den PCR-Test müssen von Bürger*innen jedoch selbst getragen werden.

Da sich die Teststelle in Grafing bewährt hat, war es möglich, weitere Standorte in Ebersberg, Kirchseeon und Steinhöring zu eröffnen. Die Teststelle in Ebersberg gibt es seit dem 03.12.2021, ist also noch ein neuer, aber dennoch sehr vielversprechender Standort. Geöffnet ist diese schon ab früh am Morgen, das bedeutet von Montag bis Samstag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Wo sich diese Teststelle befindet, ist fast nicht zu übersehen. Der Container steht in der Altstadtpassage 6/7 in Ebersberg. Die Adresse kommt Ihnen bekannt vor? Das kommt daher, dass dieser direkt am oberen Parkplatz des E-Einz steht. Der Vorteil davon: Es gibt viele Parkplätze, die Sie benutzen können, somit müssen Sie keine langen Wege hinter sich bringen, um sich testen lassen zu können.

Der nächste Standort ist Kirchseeon , dort finden Sie die Teststelle in der Münchner Straße 7 .

, dort finden Sie die Teststelle in der . Ein weiterer Standort ist Steinhöring , und die dortige Teststelle befindet sich in der Münchner Straße 23 , Adresszusatz: Beim Gasthaus Zur Post.

, und die dortige Teststelle befindet sich in der , Adresszusatz: Beim Gasthaus Zur Post. Der letzte Standort ist Bad Endorf, dort finden Sie die Teststation in der Hofhamer Str. 6 an der Fitness Alm, 83093 Bad Endorf.

bayNOMIC GmbH Testzentren: schnelle Test-Durchführung, schnelles Ergebnis

Der Vorteil dieser Standorte: Sie sind alle bequem und schnell zu erreichen. Ein weiterer Pluspunkt ist, es wird überall mit neuesten technischen Geräten gearbeitet, die es ermöglichen, Sie schnell und bequem zu registrieren. Alles, was Sie noch tun müssen, ist sich testen lassen und auf das Ergebnis warten.

Eine andere und noch schnellere Möglichkeit ist, den QR-Code zu scannen (dieser hängt an jedem Testzentrum aus) und ganz einfach Ihre Daten selbst einzugeben. Somit müssen diese dann nur noch gescannt werden und schon sind Sie im System hinterlegt.

Die bayNOMIC GmbH garantiert, dass Sie Ihr Ergebnis innerhalb von 15 Minuten erhalten, sodass Sie keine langen Wartezeiten haben und sofort Ihren Erledigungen nachgehen können.

Alles, was Sie mitnehmen müssen, ist Ihr Personalausweis. Den Rest erledigen die Testzentren.