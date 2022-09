Neustart mit „Da Haftlmacher“ am 30. September

Von: Susanne Edelmann

Julia Roming, Stefan Eggl und Carola Reith (von links) bei der Probe zum ersten Akt. © se

Corona zwang zur Pause. Nun geht es wieder los. Die Brettlbühne Vaterstetten steht kurz vor der Premiere.

Parsdorf - Endlich startet in Parsdorf wieder die Theatersaison: Nachdem die Brettlbühne Vaterstetten im März 2020 kurz vor der Premiere pandemiebedingt alle Aufführungen hatte absagen müssen, gibt es nun einen Neustart. Untätig war der Theaterverein in den letzten zwei Jahren aber nicht: 2021 wurde ein neuer Vorstand gewählt mit Quirin Reitsberger und Doris Fragner an der Spitze.

Fragner wird zudem künftig die Regie von Anni Drescher übernehmen, die sich nach 36 Jahren langsam zurückziehen möchte.

Noch aber unterstützt sie ihre Truppe nach Kräften und führt beim aktuellen Stück „Da Haftlmacher“, einer Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer, ein letztes Mal Regie. Seit Kurzem steht der Bühnenaufbau im Saal der Alten Post in Parsdorf, sodass nun an Ort und Stelle geprobt werden kann. Hier werden die Kostüme angepasst, Schuhe, Hüte und Accessoires ausgesucht. Sogar einen selbst gebastelten beleuchteten Zylinder wird es geben, und auf eine Requisite ist Drescher ganz besonders stolz: Im Stück kommt eine Flasche „Affentaler Spätlese“ vor. Und genau diesen Spätburgunder hat Drescher tatsächlich im Internet gefunden und präsentiert nun stolz die Weinflasche mit dem goldenen Affen auf dem Etikett.

Ensemble hat zuletzt einige Änderungen erfahren

Auf den Tischen im Saal stehen nicht nur die Nähutensilien bereit, sondern auch verschiedenste Arten von Nervennahrung wie Gummibärchen, Pralinen und Kuchen. Diese Nervennahrung können die Mitspieler gut gebrauchen, denn die Anspannung ist groß. Wegen der zu erwartenden nächsten Coronawelle hatten sie die Spielzeit um einige Wochen vorgezogen, dadurch fiel die Probenzeit zum Teil in die Sommerferien, in denen einige Mitspieler in Urlaub waren. Dann fiel ein erfahrener Darsteller aus familiären Gründen aus, sodass Ersatz gesucht werden musste.

Zwar sollte „Da Haftlmacher“ schon im Frühjahr 2020 aufgeführt werden, aber die Besetzung hat sich seitdem so stark verändert, dass es sich für die Mitspieler wie ein komplett neues Stück anfühlt. Doch bis zur Premiere am 30. September ist noch ein wenig Zeit, in der ausgiebig geprobt und am Stück gefeilt werden kann. Aufführungen sind immer freitags und samstags bis zum 29. Oktober, Karten gibt es im Vorverkauf bei Anni Drescher, Tel. (0 81 06) 68 94, und bei der Papeterie Löntz im Baldhamer Rossinizentrum, Tel. (0 81 06) 67 69.

Jetzt Karten im Vorverkauf sichern

Darum geht es im Stück: Gerade wurde der Haftlmacher beerdigt, da findet der Pfarrer auf dem Altar ein Holzkästchen, das dem Verstorbenen gehörte. Dabei liegt auch ein Brief, in dem der Haftlmacher seine Freunde zu einem Wettstreit zwischen Frauen und Männern aufruft. Wer gewinnt, bekommt den Inhalt des Kästchens, gewinnt keine der Parteien, bekommt der Pfarrer den Inhalt für die Armen. Sowohl die Frauen als auch die Männer sind siegessicher. Doch im Laufe der Zeit stellen sich etliche Schwierigkeiten ein, sodass immer mehr Zweifel aufkommen. Aus dem fairen Wettkampf wird ein gegenseitiges Belauern und Misstrauen. „Hafteln“ sind kleinteilige Verschlüsse an Kleidung, wie etwa Haken und Ösen, ein Haftlmacher ist also ein Handwerker, der solche Verschlüsse herstellt.

