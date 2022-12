Nikolaus entsetzt: Als er kam, waren die Eltern betrunken

Seit über 40 Jahren ist Pankraz Fent in Aßling als Nikolaus unterwegs. Jedes Jahr freut er sich auf Neue darauf, in leuchtende Kinderaugen zu sehen. © Stefan ROssmann

Pankraz Fent ist seit über vier Jahrzehnten Nikolaus aus Leidenschaft. Dabei erlebt er aber nicht nur schöne Augenblicke.

Aßling – Leuchtende Kinderaugen, die ihn gebannt beobachten, wenn er als Nikolaus verkleidet von Haus zu Haus zieht. Die kennt Pankraz Fent. Wenn der Aßlinger von seiner jährlichen Rolle erzählt, leuchten seine Augen aber mindestens genauso hell.

In T-Shirt und Jeans sitzt der 56-Jährige zu Hause an seinem Esstisch. An den Nikolaus erinnert er so wirklich nicht; wenn man ihm aber ins Gesicht sieht, kann man es sich vorstellen: Die freundlichen Augen, die sicher auch mal etwas strenger zwischen Bart und Mitra hervorblitzen können. Über die Jahre habe er Erfahrung gesammelt, wie er mit den unterschiedlichen Kinder-Typen umgehen kann, erzählt er. Geschimpft habe er aber nie. Er verkörpere den Nikolaus als „braven Mo“. Ohne Krampus oder Engel.

Mit 15 wurde er zum Nikolaus

Vor 41 Jahren war der damalige Aßlinger Pfarrer, Konrad Ederer, an den 15-jährigen Fent herangetreten und hatte ihn gefragt, ob er nicht für die Weihnachtsfeier der Jugendgruppen die Rolle des Nikolaus übernehmen wolle.

Insgeheim, teilt Fent eine Erinnerung, die er selbst seiner Frau bislang noch nicht erzählt hat, habe er schon lange den Wunsch gehegt, einmal Nikolaus zu sein. „Als Bua hatte ich ein Erlebnis“, erzählt er. Er habe damals bereits nicht mehr so richtig an den Nikolaus geglaubt. Aber an einem Nikolausabend, es schneite ganz leicht, sah er den Nikolaus in einem Nachbarhaus verschwinden. Da habe er sich gedacht: „Mei, muaß des schee sei, den Kindern da so eine Freude zu machen. Des mecht ich a moi machen.“

Mit 17 war er das erste Mal bei Privatleuten

Vom Pfarrer habe er sich daher nicht lange bitten lassen. Bald darauf kamen dann auch Anfragen, ob der Nikolaus der Pfarrei nicht auch zu den Leuten nach Hause kommen könne.

Mit 17 war Fent das erste Mal bei Privatleuten, drei oder vier Familien seien es zunächst gewesen, bis sich das Ganze rumgesprochen hatte. Dann hätten die Anfragen rapide zugenommen. Zur Hochzeit sei er vier Tage lang von drei Uhr nachmittags bis neun Uhr abends unterwegs gewesen. 15 bis 20 Familien seien das täglich gewesen sowie Vereine, der Kindergarten und auch als Kirchennikolaus.

Fent: „De Leid gfrein sich“

„Und de Leid gfrein sich a“, erzählt er. In jedem Haus werde er auf einen Schnaps eingeladen, „aber das geht nicht. So viel kannst du gar nicht trinken.“ Ihn freue es einfach, in die Häuser zu kommen und zu sehen, wie das Fest zelebriert wird. „Und der Opa hockt auch noch ganz andächtig da und schaut zu.“ Da wird dann schnell die ganze Familie in das Nikolaus-Programm miteinbezogen. „Und wenn alle mitmachen, des is einfach richtig schee.“

Geschichten hat der 56-Jährige in den letzten 41 Jahren einige erlebt. Einmal musste er das Auto seines Fahrers aus der matschigen Wiese schieben. Natürlich ohne das Nikolausgewand. Danach war er von oben bis unten voller Schlamm und musste sich mit dem bisschen Schnee, der lag, sauberreiben. „Da hat’s mich scho beidlt vor lauter koid“, erinnert er sich lachend. Ein anderes Mal sollte er beim Aßlinger Rewe auftreten. Von der Kutsche daheim abgeholt, sollte er zunächst am Rewe vorbei fahren, eine kleine Runde um den Anger drehen und dann auf dem Gelände des heutigen Getränkemarkts ankommen. Der Kutscher hielt sich jedoch nicht an den Plan, erzählt Fent, und fuhr weiter bis zum „Aßlinger Ladl“. Dort wollte er wenden, wobei die Deichsel der Kutsche brach. „Ich musste also den ganzen Weg zu Fuß zurücklaufen. Die Kinder hatten mich ja auch schon gesehen, ich hatte denen im Vorbeifahren gewunken.“ Er lacht.

Fent: „Der hat mir so leid getan“

Aber es gibt nicht nur schöne Geschichten an die er sich erinnert. Einmal, erzählt er, sei er an ein Haus gekommen und schon an der Haustür seien ihm betrunkene Erwachsene aufgefallen. Die Mutter, die ihn bestellt hatte, war ebenfalls betrunken. Sie gab dem Nikolaus fünf Din-A4 Seiten mit Text und führte ihn in die Küche. Dort saß ein drei- oder vierjähriger Bub am Boden und spielte Lego. Daneben 20 Erwachsene am Tisch, „jeder einen größeren Rausch wie der andere“. Drei Sätze auf den fünf Seiten Text waren für den Bub bestimmt. Der Rest ging an die Erwachsenen. „Da hab ich lang gebraucht, um das zu verdauen“, sagt Fent bedrückt und mit leicht zitternder Stimme. „Der hat mir so leid getan. Das hat mir richtig wehgetan.“

Trotzdem: 90 Prozent der Begegnungen seien schön. Werbung macht der Aßlinger keine, seine Aufträge bekommt er über Mundpropaganda. „Und mittlerweile bestellen mich welche für ihre Kinder, zu denen ich gekommen bin, als sie selber noch Kinder waren“, freut er sich. Er verlangt nichts für seine Arbeit und wenn ihm jemand doch etwas geben will, dann spendet er es.

Wie er sich auf seine Rolle vorbereitet? - Gar nicht.

Wie er sich jedes Jahr aufs Neue auf seine Rolle vorbeireitet? „Gar nicht“, lacht Fent. Seine einzige Bitte an die Eltern ist, die Stichpunktzettel mit Lob und Tadel „groß zu schreiben“. Am besten noch das Alter dazu. Im Haus improvisiert er dann, je nach Situation. „Man muss immer versuchen, auf die Situationen einzugehen“, weiß er. Gerade, wenn ein Kind vielleicht doch mal recht ängstlich reagiert. „Manchmal braucht aber auch der Nikolaus ein paar Minuten, um sich wieder zu fangen“, schmunzelt der 56-Jährige. „Wenn so ein richtiger Spitzbua vor dir steht und dann noch recht verreckt boarisch redt. Und dann vielleicht selber lacht.“ Da müsse dann auch der Nikolaus lachen.

„Wenn i merk, dass ich mit die Kinder nimmer ko, dass der Draht nicht mehr da ist, dann hör ich auf“, erklärt Fent. Bis dahin freut er sich aber darauf, als Nikolaus unterwegs zu sein: „Auf das Leuchten in den Kinderaugen, wenn sie noch an den Nikolaus glauben.“

