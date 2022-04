Arbeitsbedingungen „nicht unbedingt förderlich“: Dramatischer Notarzt-Mangel im Münchner Umland

Von: Hans Moritz

Rettungsdienst und Notarzt rücken zu Schwerkranken und -verletzten gemeinsam aus. © Moritz

Experten schlagen Alarm: Es gibt Situationen, da steht nur ein einziger Notarzt für die Landkreise Ebersberg, Erding und Freising zur Verfügung. Etliche Dienste können nicht besetzt werden.

Landkreis - Über Weihnachten 2021 gab es einen derart eklatanten Mangel an Notärzten, dass einzelne Standorte zeitweise abgemeldet werden mussten. Diese bedrohliche Lage wurde im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) bekannt.

Schnelle Abhilfe ist aus mehreren Gründen nicht in Sicht. Dennoch sprach ZRF-Vorsitzender und Erdings Landrat Martin Bayerstorfer von „einer Lage, die wir nicht dulden können“.

Notärzte: Arbeitsbedingungen „nicht unbedingt förderlich“

ZRF-Geschäftsführerin Barbara Weinmann untermauerte den Mangel mit Zahlen. Im Bereich Dorfen waren es allein im Februar dieses Jahres 178 unbesetzte Stunden, die Besetzungsquote sank auf 73,5 Prozent. Im Bereich Freising waren es 77,6 Prozent (150 unbesetzte Stunden) und in Moosburg 90,7 Prozent (62 Stunden). Gut war die Versorgung im Februar nur an den Standorten Ebersberg (100 %), Eching (99,7 %) und Erding (98,2 %). Weinmann musste einräumen, „dass sich bereits seit mehreren Monaten abzeichnet, dass die Notarztdienste nicht immer flächendeckend besetzt werden können“. Allerdings träten diese Probleme mit fehlenden Notärzten in ganz Bayern auf. „Trotz erhöhter Werbung bei jungen Ärzten melden sich immer weniger, die die Notarzt-Fachausbildung machen wollen“, so Weinmann. Die Bedingungen seien auch „nicht unbedingt förderlich“.

Oft müssten sie in kleinen Kämmerlein auf einen Einsatz warten. Kommt keiner, erhielten sie nur eine Anwesenheitspauschale. Eine Bereitschaft zu Hause oder in der Praxis scheidet nach Weinmanns Angaben ebenfalls aus, weil sich der Arzt nicht weiter als zwei Minuten von der Rettungswache entfernt aufhalten dürfe. Besser hätten es da Klinikärzte, die direkt von dort zum Patienten gefahren werden.

Wegen Mangel: Notärzte müssen per Rettungshubschrauber eingeflogen werden

Die Geschäftsführerin berichtete aber auch, dass bei extremem Mangel Notärzte per Rettungshubschrauber eingeflogen werden könnten. Die nächsten Standorte sind Großhadern, Harlaching, Augsburg, Regensburg und Traunstein. Die Kassenärztliche Vereinigung arbeite intensiv an einer besseren Besetzung der Notarzt-Standorte, richte Springer-Pools ein und schreibe Mediziner gezielt an. Ein strukturelles Problem sei auch, dass Ärzte ihre Notfallmediziner-Ausbildung selbst bezahlen müssten. Corona hat die Situation nach Erfahrungen Weinmanns noch verschärft: Auch viele Ärzte hätten sich infiziert oder in Quarantäne gemusst. Nicht wenige seien an den überlasteten Kliniken unabkömmlich.

Weinmann geht aber von einer Besserung der Situation aus, wenn nicht mehr so viele Ärzte in den Impfzentren benötigt werden, wenn die Kampagne stärker zu den Hausärzten verlagert wird. Der Dorfener Arzt und ZRF-Rat Ludwig Rudolf verwies darauf, „dass die Kollegen in den Impfzentren deutlich besser bezahlt werden“.

In den Kreisen Erding, Ebersberg und Freising soll in Bälde ein Treffen mit den Notarzt-Sprechern anberaumt werden, um den Dienst attraktiver zu machen und eine noch größere Belastung der Notfallmediziner zu verhindern.

Notarzt-Mangel: Vorerst keine Ersthelfer-App „Mobile Retter“

Trotz der Not sprach sich der ZRF vorerst gegen die Einführung der Ersthelfer-App „Mobile Retter“ aus, vor allem wegen Datenschutzbedenken. Diese App alarmiert medizinisch oder sanitätsdienstlich geschultes Personal per Smartphone, wenn das der Leitstelle anzeigt, dass es sich in der Nähe eines Notfalls aufhält. Die Verbandsversammlung will einen Pilotversuch in Regensburg mit der dortigen Universitätsklinik abwarten und dann neu entscheiden. Für die App hatte sich mehrfach Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß ausgesprochen. Und auch einen eigenen Rettungsdienstpsychologen wird in den drei Landkreisen nicht geben. Vertreter mehrerer Hilfsorganisationen erklärten, dass sie bereits entsprechendes Fachpersonal vorhielten, um besonders belastende Einsätze aufzuarbeiten. Zudem gebe es die Betriebsärzte. Und beim Kriseninterventionsteam (KIT) des BRK für Erding und Freising besteht eine eigene Gruppe, die sich nicht um Hinterbliebene, sondern um die Retter selbst kümmert.

