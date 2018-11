Eine Watschn hat sich die CSU-Stadtratsfraktion in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses abgeholt. Sie hatte angeregt, die Stellplatzverordnung der Kreisstadt unter die Lupe zu nehmen.

Ebersberg – Sinnlose „Beschäftigungstherapie für die Verwaltung“, schimpften Stadträte der anderen Parteien. Dennoch ging der Antrag der Mehrheitsfraktion mit sechs zu vier Stimmen durch.

Wie berichtet, möchte die CSU überprüft wissen, ob die geltende Stellplatzverordnung noch zeitgemäß ist. Nach geltendem Recht müssen in Ebersberg für jede neu entstehende Wohneinheit rechnerisch 1,5 Parkplätze nachgewiesen werden, bei Einfamilienhäusern zwei Stellplätze.

Die im Jahr 2007 das letzte Mal angepasste Satzung sorge womöglich besonders in nachverdichteten Gebieten nicht mehr für ausreichend Parkmöglichkeiten, so die CSU. Auch in der anderen Richtung müsste laut Union eventuell nachgebessert werden. Etwa bei sozialem Wohnungsbau seien 1,5 Stellplätze mitunter zu viel. „So einen Prüfauftrag gibt man der Verwaltung, wenn sie sonst nichts zu tun hat“, wetterte Gerd Otter (Freie Wähler) gegen den CSU-Antrag. Man sei in Ebersberg ohnehin schon deutlich schärfer als andernorts. Viele Gemeinden in Bayern hätten erst gar keine Stellplatzsatzung verabschiedet und entscheiden von Bauantrag zu Bauantrag oder sie gingen derzeit den umgekehrten Weg und schafften ihre Satzungen gerade ab. Dass die Ebersberger CSU genau in der anderen Richtung laufen wolle, könne er nicht verstehen. „Das ist eine Nullnummer“, schimpfte Otter. Zumal bei mehr Stellplätzen pro Wohnung die Leidtragenden nicht die großen Bauträger seien, sondern diejenigen Familien, die Einliegerwohnungen für die Eltern in ihr Haus bauen wollen.

„Wir sind eh überdurchschnittlich bei dem, was wir fordern“, meinte auch Grünen-Stadtrat Philipp Goldner. Er würde vielmehr dafür plädieren, die Fahrradstellplätze zu untersuchen oder andere innovative Ideen voranzutreiben wie Car-Sharing-Projekte bei Mehrfamilienhäusern, für die er gerne bereit wäre, auf den einen oder anderen Stellplatz zu verzichten.

„Unsere Satzung ist in Ordnung, wenn wir sie denn nur auch immer konsequent umsetzen“, sagte Elisabeth Platzer (SPD) in Anspielung auf viele Ausnahmen, die in der Vergangenheit genehmigt wurden. Sie sehe den Antrag ebenfalls als „Beschäftigungstherapie für die Verwaltung“. Bei dem ganzen Thema beiße sich die Katze in den Schwanz, meinte Zweiter Bürgermeister Toni Ried (FW). „Wir sind dem Innenverdichtungsfieber erlegen“, sagte er, „wir brauchen uns nicht wundern, wenn der Verkehr nicht mehr vorankommt, wenn wir unsere Stadt in einem kaum mehr verantwortbaren Maß verdichten“. Goldner belegte das mit Zahlen: In den vergangenen zehn Jahren habe der Kfz-Bestand in der Kreisstadt um satte 20 Prozent zugenommen. Trotz aller Skepsis wurde der Antrag angenommen (CSU und FW-Stadtrat Ried votierten dafür). „Es heißt doch nur: Reden wir mal drüber und schauen wir, ob’s noch alles zeitgemäß ist“, erklärte Martin Schechner (CSU). „Vielleicht ändern wir die Satzung dann oder wir schaffen sie sogar ab.“ Es sei alles offen.

VON UTA KÜNKLER