„Nutzen Sie den Samstag!“: So wird das Wochenendwetter im Landkreis Ebersberg

Der Samstag eignet sich für ein lang ersehntes Sonnenbad. © Andreas Gebert

Grau in Grau - gefühlt seit Wochen. Der Frühling lässt auf sich warten. Doch jetzt gibt er ein kurzes Gastspiel im Landkreis Ebersberg.

Landkreis – An der Südflanke eines kräftigen Hochs westlich vor Norwegen liegen wir seit Tagen im Zustrom kühler Luft aus dem Baltikum. Zu allem Überfluss werden in höheren Luftschichten immer wieder so genannte Kaltlufttropfen von Ost nach West um das Hoch herumgeführt. Diese Burschen sind langlebig, ihre genaue Zugbahn schwierig vorherzusagen. Sie labilisieren die darunter liegenden Luftschichten.

Das bedeutet, es kommt zu teils spontaner Wolkenbildung und wiederholten Regengüssen. Hier die Aussichten bis Sonntag. 23. April: Das aktuelle Höhentief verkrümelt sich am Donnerstag in Richtung Frankreich. Bis zum Abend bleibt es dicht bewölkt; die Temperaturen zwischen 5-10 Grad.

Björn Walz, EZ-Meteorologe © Privat

Der Freitag deutlich freundlicher und wärmer, nachmittags auch teils wolkig, aus den Bergen heraus entwickeln sich einzelne Schauer, die den Landkreis aber nicht erreichen werden. Die Werte klettern auf ungewohnt milde 15-17 Grad, dazu leichter Ostwind.

Am Samstag wird‘s bis zu 20 Grad wrm

Das Wetter am Samstag sollten Sie unbedingt ausnutzen: Vormittag ist’s noch freundlich-sonnig, dann schiebt eine Warmfront Wolkenfelder nach Bayern, es bleibt aber voraussichtlich bis in die Abendstunden trocken! Die Temperaturen liegen bei bis zu 20 Grad!

Der nächste Tiefausläufer dann in der Nacht auf Sonntag. Vormittags noch Regen, dann trocknet es ab, einzelne Regenschauer am Nachmittag sind aber nicht auszuschließen. Die Werte „frischer“ zwischen 10-14 Grad. Björn Walz