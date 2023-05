Obacht, David! - Warum die Bahn als Goliath beim Brenner-Zulauf Sympathiepunkte sammelt

KOMMENTAR

Von Josef Ametsbichler schließen

Die Bahn per Pressekonferenz vorführen: Dieser Plan von Landrat und Bürgerinitiative Brenner-Nordzulauf ist nach hinten losgegangen, kommentiert unser Autor.

Landkreis - Der Kampf David gegen Goliath war nicht nur einer der ungleichen Kräfte, sondern auch der ungleichen Sympathien. Ähnlich wie die Auseinandersetzung zwischen der Bürgerinitiative Brennernordzulauf (BI) und der Bahn.

Der EZ-Bericht zum Thema: „Inszenierung“: Bahn verweigert Kritik-Konferenz zum Brenner-Zulauf

Allerdings leistete sich der biblische Philister-Riese ganz verheerende Fehler in der Öffentlichkeitsarbeit. „Er fluchte David bei seinem Gott“, berichtet das Buch Samuel und zitiert Goliath mit den Worten: „Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde.“

Der geneigte Bibelleser ist deswegen voll bei David, „denn er war ein Knabe, bräunlich und schön“. So einem Sunnyboy verzeiht man es, wenn er einen Stein aus der Tasche zieht und ihn dem Goliath unvermittelt vors Hirnkastl ballert, dass es ihn aus den Latschen haut.

„Kämpfen wie David sollte man nur, wenn...“

Die BI muss aufpassen, dass sie es sich nicht zu bequem in der Rolle des David macht. Denn die Bahn nimmt ihre Außenkommunikation ernster als hünenhafte Heiden aus dem Alten Testament. Für Laien ist es kaum mehr zu durchschauen, wer Recht im Streit um die richtige Trasse hat. Dadurch verlagert sich die Debatte zunehmend ins Emotionale. Mit dem Versuch, die Bahn im Landratsamt öffentlich vorzuführen, haben sich Landrat und BI eine argumentative Blöße gegeben. Sie haben der Bahn die Gelegenheit verschafft, sich als Opfer in einer unfairen Debatte zu präsentieren.

Beide Seiten zeigen Nerven, beide machen inhaltliche Defizite bei den jeweils anderen dafür verantwortlich. Dabei hat die BI mehr zu verlieren als die Bahn. Und am meisten die politischen Mandatsträger, die sich zugunsten der bestandsnahen Trasse festgelegt haben. Denn kämpfen wie ein David sollte man nur, wenn man die öffentliche Meinung fest auf seiner Seite weiß.

Der EZ-Bericht zum Thema: „Inszenierung“: Bahn verweigert Kritik-Konferenz zum Brenner-Zulauf

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.