Nach 87 Jahren Pause: Bettelhochzeit in Oberpframmern wird eine Riesengaudi

Verkehrte Geschlechterrollen gehören dazu - und die Trauung findet auf dem Misthaufen statt. Das Archivbild entstand anlässlich der Bettelhochzeit in Emmering 2014. © Stefan Rossmann

Die Trauung auf dem Misthaufen ist der Höhepunkt der Brauchtums-Gaudi Bettelhochzeit. In Oberpframmern wird auch drum herum ein buntes Programm geboten.



Oberpframmern - „Apollonia Auguste Böshart und Vitus Scherm gehen am Samstag, 4. Februar 2023, den Bund der Ehe ein.“ Der Burschenverein Oberpframmern lässt nach 87-jähriger Pause die alte Tradition der „Bettelhochzeit“ aufleben. Bekannt auch unter dem Namen Faschingshochzeit, war sie früher ein Fest von Dienstboten und anderen Bürgern, die sich einen Besuch der Faschingsbälle nicht leisten konnten.

Eine Augenweide: Männlein und Weiblein tauschen in Oberpframmern die Rollen

Der Ablauf orientiert sich an einer traditionell-bayerischen Bauernhochzeit, aber nicht ganz: Nicht nur, dass die Trauung statt in einer Kirche auf einem Misthaufen stattfindet, auch die Hochzeitsgäste samt Brautpaar sind „verkehrt“. Die Frauen in Stresemann, Lederhose, Hemd oder Hut, die Männer in den schönsten Festdirndln oder direkt im sogenannten Schalk. Auch die Rollen in diesem skurrilen Schauspiel, wie Braut und Bräutigam, Ehrmutter oder Pfarrer, sind eine „wahrliche“ Augenweide.

Bettelhochzeit Opberpframmern: Das Programm

Nach dem Weißwurstfrühstück um 10 Uhr an der Mehrzweckhalle beginnt um 11 Uhr der Kirchenumzug zur anschließenden Trauung auf dem Misthaufen. Der Auftritt eines Kirchenchors und die ein oder andere lustige Geschichte vom Hochzeitslader versprechen ein vergnügliches Fest. Gegen 12 Uhr findet ein Festzug mit Musik, Festwagen und der ganzen Hochzeitsgesellschaft statt und um 13 Uhr beginnt die Hochzeitsfeier. Karten gibt es zu je 20 Euro an der Tageskasse, Mehrzweckhalle. jok

