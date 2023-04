Achtung: Straße von Oberpframmern nach Aich wird komplett gesperrt

Bauamt will Fahrbahnschäden beheben

Die Straße zwischen der Gemeinde Oberpframmern und ihrem Gewerbegebiet in Aich (Richtung Zorneding) wird für Sanierungsarbeiten komplett gesperrt.

Oberpframmern - Wer schon einmal zwischen Oberpframmern und Zorneding unterwegs war, weiß, die Strecke ist zwar nicht übermäßig stark befahren, wird aber vor allem von Lastwagen gerne genutzt. Das hat Spuren hinterlassen. Ab Montag, 8. Mai, lässt das Staatliche Bauamt Rosenheim deshalb die Fahrbahn der Staatsstraße 2081 zwischen Oberpframmern (Ortdurchfahrt, Einmündung St.-Ulrich-Straße) und der nördlichen Zufahrt zum Gewerbegebiet Aich erneuern. Das teilte die Behörde mit.



Auf einer Länge von insgesamt 1,9 Kilometern werden dabei die bestehenden Asphaltschichten je nach Schaden und Schadenstiefe herausgefräst und erneuert. Ein besonderes Augenmerk wird zudem laut Bauamt auf das Straßenbankett gelegt - der Bereich rechts und links neben der Fahrbahn - da die Staatstraße hier teilweise schmaler ist, als bei Staatsstraßen inzwischen üblich. Da ein Verbreitern der St 2081 derzeit nicht in Betracht kommt, wird das Bankett mit einem erstmals am Staatlichen Bauamt Rosenheim eingesetzten Verfahren mit hydraulischen Bindemitteln verfestigt.

Umweltschonendes Verfahren wird angewendet

Bei diesem Verfahren wird das vorhandene Bankettmaterial vor Ort beim Durchfräsen mit hydraulischen Bindemitteln und Wasser vermischt und vorverdichtet. Anschließend wird das vorverdichtete Bankett mit einer Bitumenemulsion und Edelsplitt versiegelt und mit Walzen abschließend verdichtet. Gegenüber einem Verbreitern der Straße schont das die Umwelt, die Ressource Boden, ist wirtschaftlich und lässt sich zügig umsetzen.



Um die Arbeiten so zügig und sicher wie möglich abschließen zu können, wird der Bereich bis zur Fertigstellung komplett gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft Richtung Norden ab Oberpframmern/Zornedinger Straße (St 2081) über die St 2079 (Münchener Straße) und M 25 (Harthauser Straße) nach Grasbrunn, weiter über M 25 (Waldbrunner Straße) nach Vaterstetten und anschließend über die B 304 nach Zorneding. In der Gegenrichtung verläuft die Umleitungsstrecke entsprechend. Die Verkehrsführung wurde vom Staatlichen Bauamt Rosenheim mit dem Landkreis Ebersberg, dem Landkreis München, der Polizei sowie weiteren gemeindlichen Behörden abgestimmt.

Buarbeiten sollen am 26. Mai beendet sein

Läuft alles nach Plan, können die Arbeiten an der Staatsstraße 2081 voraussichtlich am Freitag, 26. Mai, abgeschlossen werden. Die Kosten für die Sanierung in Höhe von rund 716.000 Euro trägt der Freistaat Bayern. Das Staatliche Bauamt Rosenheim bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.