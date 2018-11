Erfolgreich abgestrampelt

Regelrecht abgestrampelt haben sich acht Pframmerer Radl-Teams, die im Sommer dieses Jahres am bundesweiten Wettbewerbe „Stadtradeln“ teilnahmen.

Oberpframmern – Besonders fleißig war das Team des Pframmerer Gemeinderates, dessen Mühe nun belohnt wurde. Oberpframmern landete in der Rubrik „Fahrradaktivstes Gemeindeparlament“ (unter 10 000 Einwohner) deutschlandweit auf Platz Eins. Die Siegerehrung war in Kaiserslautern, Ulrike Höfken, Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, überreichte Bürgermeister Andreas Lutz und Gemeinderat Michael Kleinmeier eine Stehle und eine Siegerurkunde.

„Dass wir im Gemeinderat so eine starke und rege Beteiligung erzielen konnten, dafür bedanke ich mich vor allen Dingen beim Stadtradlbeauftragten unseres Gremiums Michael Kleinmeier, der mit 1341 selbst getretenen Kilometern vorbildlich war“, sagte Gemeindeoberhaupt Lutz der Ebersberger Zeitung.

Lutz: „Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und sind natürlich äußerst motiviert für das kommende Jahr.“ An 21 aufeinanderfolgenden Tagen trat nicht nur das Pframmerer Räte-Team (mit zwölf der 15 Gemeinderatsmitglieder) in die Pedale, sondern auch weitere Teams von Burschenverein, Feuerwehr, verschiedene Familiengruppen, das Team „Radlschwammerl“ und Team Energie Oberpframmern. Gemeinsam wurden die Grenzsteine rund um Oberpframmern „erfahren“, es gab zwei Biergartentouren, ein Treffen mit den Glonner Radlern, eine Tour zum Biergarten in Aying und eine Fahrt nach München in den Englischen Garten zur Freiluft-Volkstanzveranstaltung „Kocherlball“.

Gesamt legten 69 aktive Pframmerer Radlfahrer 13 901 Kilometer auf ihren Fahrrädern zurück – und weil sie auf ihren Fahrten jeweils das Rad anstelle eines Autos benutzen, vermieden sie die Produktion von rund zwei Tonnen CO2. Mit 5,7 Kilometer pro Einwohner liegt Oberpframmern auch im Landkreisvergleich auf Platz Eins, weiß die Koordinatorin fürs Stadtradln im Landkreis Ebersberg, Lisa Huber.

Der Landkreis selbst hat für Wettbewerbe in folgenden Jahren noch reichlich Spielraum nach oben, denn umgelegt auf die gesamten Einwohner (136 000) sind die Landkreisbürger lediglich 0,3 Kilometer pro Einwohner gefahren. „Radfahren fördert die Gesundheit, entlastet den Verkehr, schont die Umwelt und macht auch noch Riesenspaß“, motiviert Lisa Huber die Landkreisbevölkerung bereits jetzt für den Wettbewerb 2019.

VON SUSANN NIEDERMAIER