Fahrerflucht vor Arztpraxis: 78-Jährige muss 700 Euro zahlen

Von: Helena Grillenberger

Eine 78-Jährige musste sich wegen Fahrerflucht vor dem Amtsgericht verantworten. © Stefan Rossmann

Weil sie ein Auto angefahren hatte und erst nach Hause fuhr, um von dort aus die Polizei zu verständigen, stand eine Rentnerin nun vor Gericht.

Oberpframmern – Versehentlich rückwärts in ein fremdes Auto gefahren und vor Aufregung nicht genau wissen, was man tun soll: So war es einer 78-Jährigen ergangen, die im August eigentlich nur einen Arzttermin in Oberpframmern wahrnehmen wollte. Jetzt musste sie sich vor dem Amtsgericht Ebersberg verantworten, weil sie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte – im Klartext hatte die Seniorin also eine Fahrerflucht begangen.

Ein Auto habe vor ihr gestanden und sie zum Rückwärtsfahren gedrängt, erklärte die Rentnerin vor Gericht. Da sei das Unglück passiert. Der andere Fahrer sei einfach weitergefahren, sie aber habe nicht gewusst, was sie nun tun sollte: „Mei, wenn man noch nie in seinem Leben einen Unfall hatte, und dann in meinem Alter... da ist man so aufgeregt.“

Erst fragte sie in der Arztpraxis nach

Sie habe zunächst in der Arztpraxis nachgefragt, ob jemandem das Auto gehöre. Dann sei sie heimgefahren, weil sie kein Handy habe, um von zuhause aus die Polizei zu verständigen. Dort, ein paar Fahrminuten weiter, warteten die Beamten jedoch bereits auf die Rentnerin: Ein Zeuge hatte sie angerufen, nachdem die 78-Jährige sich seinem Eindruck nach uneinsichtig gezeigt hatte, wieso sie den Unfall anzeigen sollte.

Dem sei aber nicht so gewesen, betonte die Frau vor Gericht immer wieder.

Verteidiger: „Kein Verkehrsrowdy“

Worauf sie mit dem Einspruch eigentlich hinaus wolle, hakte Richterin Vera Hörauf schließlich nach. Schließlich habe sie gerade zugegeben, sich vom Unfallort entfernt zu haben.

„Meiner Mandantin geht es vor allem darum, festzuhalten, dass sie kein Verkehrsrowdy ist, wie es der Zeuge dargestellt hat“, erklärte der Verteidiger der Frau daraufhin.

Minderung der Geldstrafe

Die Richterin betonte jedoch weiterhin, dass die Angeklagte direkt vor Ort die Polizei hätte rufen müssen. Mit Blick auf die schmale Rente der 78-Jährigen von etwa 500 Euro minderte sie die Geldstrafe aus dem Strafbefehl von 875 Euro auf 700 Euro. Außerdem gilt für die Rentnerin ein einmonatiges Fahrverbot. (hgr)

