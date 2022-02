Oberpframmern: Gemeinde gewinnt vor Gericht

Von: Robert Langer

Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle. © DPA

Oberpframmern erhält Schadensersatz für verspäteten Glasfaserausbau. Das ergab jetzt ein Vergleich vor Gericht.

Oberpframmern – Es wurde ein Vergleich vor dem Landgericht München 2 mit deutlichem Vorteil für die Gemeinde Oberpframmern. Die Kommune erhält rund 11 000 Euro. Hintergrund: Ein Ingenieuerbüro hatte im Auftrag der Gemeinde den Glasfaserausbau nach Ausschreibung an eine weitere Firma vergeben.

Strafzahlung vertraglich festgelegt

Im Vertrag wurde eine Strafzahlung vereinbart, wenn die Fertigstellung nicht bis Juli 2018 erfolgt. Der Breitbandausbau wurde aber erst im Juli 2019 völlig fertig gestellt. Der Ausbau wurde von der Gemeinde wie üblich auch abgenommen. Die Gemeinde verlangte nun die Vertragsstrafe für die verzögerte Fertigstellung in Höhe von rund 13 700 Euro von der ausführenden Firma. Diese verweigerte die Zahlung mit dem Hinweis, dass es bei der Abnahme der Arbeiten durch die Gemeinde keinen Vorbehalt gegeben habe.

Einigung auf Vergleich

Das hätten die Mitarbeiter des Rathauses auch gar nicht gewusst, so der Rechtsanwalt der Kommune Adolf Friedel (Kanzlei Möller, Rosenheim) jetzt gegenüber der Ebersberger Zeitung. Darauf hätte jedoch das beauftragte Ingenieurbüro hinweisen müssen, so der Rechtsanwalt, dessen Kanzlei die Gemeinde auch in anderen Rechtsfragen berät.

Noch nicht abgeschlossen

Nun verlangte die Kommune den Betrag vom Ingenieurbüro als Schadenersatz. Das sah auch das Gericht so, zumindest in einem Teil. Um ein längeres Gerichtsverfahren zu vermeiden, wurde ein Vergleich geschlossen mit der Aufteilung 80:20 zugunsten der Gemeinde Oberpframmern. Inklusive Zinsen macht das einen Betrag von rund 11 000 Euro für die Kommune. Ganz abgeschlossen ist das Verfahren noch nicht. Auch der Gemeinderat Oberpframmern wird wohl noch informiert werden müssen. Die Vergütung für den Rechtsanwalt beträgt nach festgelegten Sätzen rund 2000 Euro.

