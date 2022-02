Dieser Frau (85) schütten Priester ihr Herz aus

Von: Josef Ametsbichler

Vom heimischen Computer aus führt Ilse Sixt (85) ihren Feldzug gegen den Pflichtzölibat in der katholischen Kirche. Es ist ein Thema, das sie seit über 50 Jahren beschäftigt. Sie gibt nicht auf. Die Leute sehen den Priester nicht als Mensch. Ilse Sixt © Stefan Roßmann

Seit über 50 Jahren kämpft Ilse Sixt (85) aus Oberpframmern gegen den Pflichtzölibat. Ihre Waffe: Ihr E-Mail-Programm. Ihr Antrieb: Das stille Leid, das die strikte Sexualmoral der katholischen Kirche bei ihren Seelsorgern auslösen kann. Viele Betroffene haben sich ihr anvertraut. Ein Hausbesuch.

Oberpframmern – Ilse Sixts Daumen sind unaufhörlich in Bewegung. Wenn sie spricht, die Hände in ihrem Schoß wie zum Gebet verschränkt, streifen die Kuppen im immer gleichen Takt über Kreuz, als gleite ein unsichtbarer Rosenkranz hindurch. „Der katholische Glaube ist der schönste, den es gibt“, sagt die 85-Jährige aus Oberpframmern dann etwa und denkt an das Mysterium, das Glaubensgeheimnis. „Es wäre so schön, wenn sie es nicht kaputtmachen würden.“

Ilse Sixt: „Diese Angstreligion: Katastrophe!“

Sie, das sind die Kräfte in der katholischen Kirche, die am Pflichtzölibat festhalten, der sexuellen Enthaltsamkeit ihrer Priester. Mit allen psychischen Konsequenzen. „Diese Angstreligion: Katastrophe!“, sagt Sixt. Seit 50 Jahren widmet sich die tief gläubige Hausfrau unnachgiebig dem Kampf um das Seelenheil von Pfarrern und Mönchen und allem, was sie an ihrer Kirche ungerecht findet – etwa, dass Frauen nicht Diakonin werden dürfen.

Sie sitzt im Bürostuhl am Schreibtisch. Daneben ein Pflegebett. Seit über 60 Jahren ist Ilse Sixt verheiratet, ihr Mann ist 92, dement, auf Hilfe angewiesen. Lange hat sie sich allein um ihn gekümmert, nun gibt es eine Pflegekraft, die gerade mit ihm unterwegs ist. So ist Zeit für den Besuch der Ebersberger Zeitung.

Ilse Sixt: Ihr E-Mail-Programm ist ihr wichtigster Draht in die Welt

Mit einem Schlenker ihres Handgelenks wischt Sixt mit der Maus die wabernden Seifenblasen beiseite, die auf ihrem Computer als Bildschirmschoner eingerichtet sind. Dahinter kommt ihr E-Mail-Programm zum Vorschein, ihr wichtigster Draht in die Welt. Wenn im Münchner Merkur ein Artikel über Verwerfungen in der katholischen Kirche steht, schickt Sixt einige Zeilen als Leserbrief. „Christus war nicht nur Gott und Mensch, sondern war und ist auch Mann!“, schrieb sie jüngst zum Missbrauchsgutachten. Dass die Kirche ihrem Heiland und in der Folge ihrer Priesterschaft das Mannsein abspreche: für sie ein gewaltiger Teil des Problems. Eine Reform zur Rettung der Kirche müsse her. „Das lässt sich nicht mehr aussitzen.“

Drei, vier Stunden täglich tippt Ilse Sixt E-Mails. Seit Jahren. Diese schickt die 85-Jährige nicht nur an die Zeitung. Neben ihrer Tastatur liegt ein Stapel Karteikarten, auf denen in geschwungener Handschrift die E-Mail-Kontakte von Priestern, Pfarreien, Bischöfen und Kardinälen stehen. Von Oberpframmern über München, Bayern und den Vatikan bis Übersee. Ein analoges Verzeichnis ihres digitalen Netzwerks.

Kardinal Marx bekommt ihre Leserbriefe in Kopie

Über 3000 Adressen, aus denen sie passende Empfänger für ihre Nachrichten auswählt, darunter manche Direktanschrift, wo der Adressat sich nur wundert, wie Sixt drangekommen ist. Der Münchner Kardinal Marx und andere Würdenträger etwa bekommen ihre Leserbriefe in Kopie. Rückmeldung: mager. „Nur lesen müssen sie es, mehr braucht’s nicht“, findet sie. Widerspruch zwecklos, sie schreibt weiter.

Auf ihrer eigenen Homepage sammelt sie ihre Leserbriefe, die Bücher, die sie geschrieben hat, und was sie sonst zum Zölibat und zur Kirche bewegt. Auch einen Papstbrief an Johannes Paul II. Die Zugriffsstatistik weist Leser aus der halben Welt auf. Wenn ein Ort dabei ist, der zuvor nie aufgetaucht ist, ergoogelt sie sich die E-Mail-Adresse der dortigen Pfarrei und schickt eine Nachricht hin. Ein neuer Eintrag für die Kartei.

Dass sie so für ihre Sache brennt, hat zwei Ursachen: Ihren unverbrüchlichen Glauben, von dem sie sagt: „Den musste ich mir hart erarbeiten.“ Und dass sie nicht nur Senderin, sondern auch Empfängerin ist.

Ilse Sixt über den Zölibat: „Auf Dauer ist das nicht lebbar“

Sie erzählt von einem langen Telefonat mit einem Mönch aus einem oberbayerischen Kloster, nicht lange her. Der Mann habe sich bei ihr ausgeschüttet, weil er sich selbst befriedige und deshalb Höllenqualen fürchte. Ihn zum Beichten zu schicken, das würde nur den Priester auf der anderen Seite des Vorhangs in Bedrängnis bringen, befand Sixt – und erteilte dem Anrufer kurzerhand selbst die Lossprechung. Sakrament. Es habe ihm geholfen, sagt sie.

Über seine Identität schweigt sie im Sinne des Beichtgeheimnisses. Der Mönch ist lange nicht der einzige Geistliche, der sich aus Überforderung mit dem Zölibat bei der Hausfrau ausgeschüttet hat. „Auf Dauer ist das nicht lebbar“, sagt Sixt. Für niemanden. Die Kirche führe junge Menschen, die Priester werden wollten, in eine Sackgasse.

In den 1960ern auch den Oberpframmerner Pfarrer, erzählt sie. Mit dieser Begegnung fing es an, als sie Mitte 30 war. Als er ihr anvertraut habe: „Ich kann nicht mehr.“ Sixt sagt: „Die Leute sehen den Priester, nicht den Menschen.“ Sie habe dem Mann Botschaften, geschrieben, zu seinen Predigten etwa, mal aufmunternd, mal kritisch. Und mal einen Kuchen gebacken. Dafür habe ihr der Pfarrer die Angst vor der Hölle genommen, als sich das junge Ehepaar Sixt, bereits Eltern von vier Kindern, zur Verhütung entschlossen habe – was als Sünde galt. „Zieh deine vier Kinder auf und lass mir meinen Frieden!“, zitiert sie den Pfarrer von damals schmunzelnd, als es ihm einmal mit ihrer Beichterei gereicht habe. Das saß.

Vor dem Kruzifix im Flur sagt sie dem Heiland täglich Guten Morgen

Ihren Weg zum Glauben vergleicht Ilse Sixt mit dem Hinaufklettern an einem Baum. Immer wieder sei sie hinuntergefallen, habe aber den letzten Ast jedes Mal noch erwischt. Heute ist das Zweifeln vorbei. „Es ist immer um mich rum – ich bin immer in Gebetsstimmung“, sagt sie, die Daumen in ihrem Schoß in steter Bewegung.

Vor dem Kruzifix im Flur sagt sie dem Heiland täglich Guten Morgen. Er begleitet sie durch immer und überall. Und bekommt auch mal einen leichten Tadel: „Du weißt schon, dass du da sein musst“, als sie einmal ausrutschte und stürzte. In den Gottesdienst schafft es Ilse Sixt mit dem Gehwagerl zurzeit nicht. Dafür schaut sie sich Gottesdienste online an. Und vielleicht schreibt sie dem Pfarrer dann eine E-Mail, wie sie die Predigt fand. Die Adressen hat sie ja.

