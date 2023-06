Einfach im Wald ausgesetzt: Ebersberger Polizei findet 13 illegale Einwanderer

Von: Sabine Heine

Die Polizei fand im Wald bei Oberpframmern 13 Personen (Symbolfoto) © R. Rebmann/IMAGO

Eine Zeugin hatte genau hingesehen und die Ebersberger Polizei benachrichtigt: In einem Waldstück bei Oberpframmern wurden 13 Personen ausgesetzt - allesamt Asylsuchende.

Oberpframmern - Das erleben die Ebersberger Polizeibeamten auch nicht alle Tage: Mittwochabend wurden sie nach Oberpframmern gerufen. Laut der Zeugin war dort ein verdächtiges Fahrzeug mit österreichischer Zulassung in ein Waldstück gefahren. Nachdem mehrere Personen aus dem Transporter ausgestiegen waren, sei der Transporter in unbekannte Richtung davongefahren. Die Beamten der PI Ebersberg trafen dann in dem Waldstück insgesamt 13 Personen an, drei Familien mit Kindern, alle mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Die Asylsuchenden wurden in eine Erstaufnahme-Unterkunft gebracht

Die Immigranten gaben vor den Polizeibeamten an, von bislang hierzulande unbekannten Hintermännern über den Landweg eingeschleust worden zu sein und dafür Geld bezahlt zu haben. Zur Durchführung der Identitätsfeststellung und des Asylverfahrens wurden alle Personen zur Dienststelle nach Ebersberg gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Asylsuchenden an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen, die im Bereich der Gemeinde Oberpframmern verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere in Zusammenhang mit einem Transporter mit österreichischer Zulassung, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68-0 zu melden.

