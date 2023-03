400 Flaschen Schnaps gestohlen: Getränkemarkt-Mitarbeiter hortet kartonweise Beute im Keller

Von: Josef Ametsbichler

15 Kartons voller Schnapsflaschen stellte die Polizei bei dem Mann sicher. (Symbolbild). © Patrick Seeger/dpa

15 Kartons voller Diebesgut hat der Getränkemarkt Anderl in Oberpframmern unverhofft zurückbekommen. Freuen kann sich der Chef darüber nicht.

Oberpframmern – Eine unverhoffte Retoure mit schalem Beigeschmack erhielt am Montag der Getränkemarkt Anderl in Oberpframmern (Kreis Ebersberg). 15 mit Schnapsflaschen gefüllte Umzugskartons hatte die Polizei im Keller eines Mannes Mitte 30 aus dem südlichen Landkreis Ebersberg sichergestellt. Wie die Beamten weiter mitteilen, hatte der Täter über eine Zeit von mindestens zwei Jahren rund 400 Flaschen Gin, Whisky, Obstbrand und weitere Spirituosen mitgehen lassen. „Es war querbeet alles dabei“, so Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius.

Alkohol für 5000 Euro im Keller: Täter hortete seine Beute

Die Beamten schätzen den Gesamtwert der Beute auf 5000 Euro. Der Dieb sei aufgrund eines anonymen Hinweises aufgeflogen. Er habe den gestohlenen Alkohol nicht konsumiert, sondern im Keller gehortet. Die Ware konnte die Polizei daher an den Getränkemarkt zurückgeben. „Die Menge war schon eine Überraschung“, sagt der Inspektionsleiter. Der Täter mache derzeit keine Angaben zu seinem Motiv.

Getränkemarkt-Besitzer spricht von Vertrauensbruch und menschlicher Enttäuschung

Im betroffenen Getränkemarkt mag so recht keine Freude über das wiedergefundene Diebesgut aufkommen. Der mutmaßliche Dieb sei ein Mitarbeiter gewesen, bestätigt Paul Anderl, Leiter des gleichnamigen Getränkehandels: „Leider ist uns das nicht zum ersten Mal passiert – und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal.“ Die persönliche Enttäuschung sei angesichts des offenbar systematischen Vertrauensbruchs seitens des Mitarbeiters groß. Das Unternehmen mache von seinen rechtsstaatlichen Möglichkeiten Gebrauch, habe dem Mitarbeiter fristlos gekündigt sowie zivil- und strafrechtliche Schritte eingeleitet.

„Menschlich ist das eine große Enttäuschung“, bedauert Anderl. Er verweist auf Videoüberwachung sowie regelmäßige Revision und Bestandskontrolle. „Unterm Strich kommt es immer auf“, sagt er über derartige Diebstähle.

