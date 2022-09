Auto gegen Container: Fahrer schwer verletzt

Von: Josef Ametsbichler

Der Schwerverletzte kam per Rettungshubschrauber in die Klinik. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Bei einem schweren Unfall nahe Oberpframmern (Kreis Ebersberg) ist ein Auto mit einem Container kollidiert.

Oberpframmern - Schwer verletzt hat sich ein 54-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Ebersberg am Montagabend, 26. September, bei einem Unfall bei Esterndorf (Gemeinde Oberpframmern). Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann mit seinem BMW gegen 19.20 Uhr aus ungeklärten Gründen von der Straße ab.

Kollision mit Container: Fahrer schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr

Unglücklicherweise traf sein Fahrzeug dort auf einen abseits der Fahrbahn stehenden Container, so die Beamten weiter. Bei der Kollision wurde der Autofahrer schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten ihn aus seinem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Fachklinik. Laut Bericht der Polizei schwebte er am Montagabend offenbar nicht in Lebensgefahr.

Hoher Sachschaden am Unfallauto

Den Sachschaden am Unfall-BMW schätzt die Polizei auf 40.000 Euro. Zudem wurden der Container und ein daneben abgestellter Anhänger beschädigt. An dem Einsatz waren neben den Polizeikräften auch die Feuerwehren aus Glonn und Oberpframmern, ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber beteiligt.

Außerdem rückte zu dem Einsatz die Freiwillige Feuerwehr Emmering aus, da es auch dort einen Weiler namens Esterndorf gibt. Zunächst war auf Basis der Erstmeldung bzw. des abgesetzten Notrufs offenbar unklar, nahe welchem der knapp 25 Kilometer voneinander entfernten Orte die Unfallstelle lag. Dies konnte aber nach wenigen Minuten durch die Rettungsleitstelle präzisiert werden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls wurden von der Polizeiinspektion Ebersberg übernommen.

