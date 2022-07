Oberpframmerner Schocker „Im Wald“ schafft es nach Los Angeles

Von: Raffael Scherer

Teilen

„Hubert ohne Staller“: Hubert (Christian Tramitz, r.) und Riedl (Paul Sedlmeir, l.) sprinten zum Einsatzort. Regisseur Manuel Weiss dreht zwei Folgen für die beliebte Serie. © dpa

Autor und Regisseur Manuel Weiss zeigt seinen in Oberpframmern gedrehten Film in den USA. Nun dreht er für die Serie „Hubert ohne Staller“.

Oberpframmern – Vom Oberpframmerner Gehölz nach Los Angeles: Manuel Weiss’ Horrorthriller „Im Wald“, größtenteils gedreht im Oberpframmerner Wald, hat es über den Atlantik zum Catalina Film Festival geschafft. Der Horrorthriller über einen Vater, der mit seiner Tochter im Auto im Wald strandet, feierte vergangenes Jahr Premiere bei den Hofer Filmtagen. Nun hat Weiss erfahren, dass sein Werk auf Deutsch mit englischen Untertiteln im September auf Catalina Island in Los Angeles ausgestrahlt wird. „Ob ich da persönlich anwesend sein werde weiß ich noch nicht“, sagt der Regisseur. So oder so freue es ihn aber sehr, dass der Film nun auch auf amerikanischem Boden Anerkennung bekomme.

Besonders im Kopf geblieben ist Weiss seit der Premiere ein Mitte 60-jähriger Zuschauer, der damals während des Films das Kino verließ: „Der meinte, er konnte es nicht aushalten. Er ist nicht rausgegangen, weil er es so schlecht fand, sondern weil er die Spannung einfach nicht ertragen hat“, erinnert sich der Regisseur und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Da würde ich mal sagen: Ziel erreicht.“

„Hubert ohne Staller“-Produzent mit im Boot

Manuel Weiss ist Autor und Regisseur des Films „Im Wald“. © Weiss Entertainment

Während seiner Arbeit an „Im Wald“ stieß Weiss dabei immer wieder auf den Namen des Produzenten Oliver Mielke, unter anderem Produzent und Erfinder der Heimatkrimiserie „Hubert ohne Staller“. Dem zeigte er damals eine Rohfassung seines neuesten Oberpframmerner Werkes. Auch wenn Mielke „eigentlich“ kein Horrorfan war, überzeugte ihn der Film. Das erfreuliche Ergebnis: Mielke stieg als „Ausführender Produzent“ bei Weiss ein und ermöglichte ihm dank seiner Kontakte mehrere Aufführungen auf Festivals.

Kurz darauf überraschte Mielke den Filmemacher telefonisch mit der Frage, ob er sich nicht vorstellen könne, in der elften Staffel zwei Folgen „Hubert ohne Staller“ zu drehen. „Dann hab ich erstmal geschluckt“, erinnert sich Weiss und atmet bei dem Gedanken an das mächtige Angebot auch jetzt noch tief ein. „Aber ich habe nicht 28 Jahre darauf hingearbeitet, um dann Nein zu sagen, da brauchte ich nicht drüber zu schlafen“, fasst Weiss zusammen.

Zwei Folgen „Hubert ohne Staller“ der 11. Staffel unter Regie von Weiss

Gesagt getan: Bei den beiden Folgen „Welpenschutz“ und „Das letzte Abendmahl“ führte Weiss Regie. Und konnte obendrein, wo sie passten, Schauspieler aus seinen bisherigen Produktionen für die Nebenrollen besetzen: „Ich konnte 90 Prozent meiner Leute unterbringen, die bei ,Ebersberg’, ,Im Wald’ und ,Tag X’ mitgespielt haben“, freut sich Weiss. Wann genau die Folgen ausgestrahlt werden und worum genau es darin geht, sei noch geheim. Aber Weiss verrät, dass er dabei zumindest ein wenig seinem Hang zum Horror nachgehen durfte.

Ungewiss bleibt hingegen weiterhin, wie es mit seiner Serie „Ebersberg“, welche von der Erscheinung der weißen Frau im Ebersberger Forst handelt, weitergeht. Bisher habe sich der Bayerische Rundfunk nach der Ausstrahlung der ersten beiden Staffeln nicht geäußert. „Die Abrufzahlen waren gut und die Bücher sind geschrieben, das ist Fakt“, fasst Weiss den aktuellen Stand zusammen. Wenn es nach ihm ginge, würde er mit den Dreharbeiten an der dritten Staffel sofort loslegen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.