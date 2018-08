Es droht mehr Steuer

Die Oberpframmerner Hundehalter werden für ihre Vierbeiner wohl bald tiefer in die Tasche greifen müssen.

Oberpframmern – In Oberpframmern sind 167 Hunde gemeldet. Zu den Kosten für diese Tiere kommt neben Futter, Zubehör und Tierarztrechnungen die Hundesteuer – für die zahlen die Pframmerer Hundebesitzer bisher 40 Euro im Jahr. Das wird sich möglicherweise ändern, in jüngster Sitzung des Pframmerer Gremiums gab es bereits ein erstes Signal dazu.

Bürgermeister Andreas Lutz forderte seine Ratskollegen auf, bis zur nächsten Sitzung darüber nachzudenken, ob und in welcher Höhe die Hundesteuer erhöht werden soll. Ein Steuersatz für die Haltung von Kampfhunden soll ebenfalls aufgenommen werden.

Das Nachsinnieren über Hundesteuer & Co. war nach einem Antrag einer Bürgerin an die Gemeindeverwaltung entstanden, die sich eine weitere Hundetoilette wünschte. Das brachte in jüngster Sitzung des Pframmerer Bauausschusses die Räte auf die Idee, nicht nur über den Standort des neuen Hundeklos nachzudenken sondern auch über die steigenden Kosten für die wöchentlich mehrfachen Entleerungen der bisher 13 Hundetoiletten durch Gemeindemitarbeiter zu diskutieren.

Zuerst musste die Anzahl der Hunde und die Höhe der Hundesteuer sowohl in Oberpframmern, als auch in den VG-Gemeinden ermittelt werden. Lutz legte die Daten auf den Tisch: Pframmern zählt derzeit 167 Hunde, Hundesteuersatz ist 40 Euro im Jahr, die Hundesteuer in den VG Gemeinden bewegt sich zwischen 20 und 50 Euro jährlich, meist wird für die Haltung von Kampfhunden ein eigener Steuersatz erhoben. Der Gemeinderat einigte sich letztendlich einheitlich darauf, eine weitere (die 14.) Hundetoilette an der Egmatinger Straße, Abzweigung Feldweg - Richtung Wasserhaus, aufzustellen.

Susann Niedermaier