Richtige Zeit für Maibaumschnitt

Seine Zeit war abgelaufen: Der Pframmerer Maibaum war im Mai 2014 traditionell in bayrischem Weißblau aufgestellt worden und nach gutem altem Brauch wird ein solcher Baum erst nach fünf Jahren durch einen neuen ersetzt. Und obwohl der Pframmerer Stamm zumindest von außen noch recht stattlich war und in der Mitte des Ortes stand, schnitten ihn die Burschen jetzt schon um.

Oberpframmern – „Der Baum hat seine Zeit brav abgestanden und das Holz beginnt jetzt langsam von innen zu verfaulen, da war jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, ihn umzulegen“, informierte der Burschenverein.

Das alte Holz warfen die Burschen aber nicht einfach in den Müll. „ Wenn es nicht zu verfault ist, werden noch Bänke und Tische daraus gemacht“, versicherten die Burschen. „Ob das Material noch brauchbar ist, wird jetzt geprüft.“

Für den neuen Maibaum haben die Burschen bereits drei Bäume als Favoriten festgelegt. „Was für einer es wird, wissen wir noch nicht.“ Wenn sie sich geeinigt haben, wird der Baum Ende November oder Anfang Dezember gefällt werden – dann muss er noch austrocknen. Spannend wird es im neuen Jahr – und die Burschen lüften jetzt schon einen kleinen Teil des Geheimnisses, das sich stets um einen neuen Maibaum rankt: „Am 16. März holen wir den neuen zu uns ans Maibaumstüberl bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberpframmern.“ Von da ab beginnt eine anstrengende Zeit für die Pframmerer Burschen, denn sie müssen ihren Baum bewachen, damit diesen keiner klaut. „Es wird eine sechswöchige Wachhüttnzeit bei uns geben, während der wird der Maibaum bis zum Festtag am 14 Mai gehobelt, gefeilt und bemalt.“ Die Burschen versprechen ein tolles Festprogramm in der Wachhütte mit Live Bands, DJ´s, „Steckerlfisch grillen“ am Karfreitag und am Ostersonntag einen Frühschoppen mit Eiersuchen für die Kinder. Hier noch ein Hinweis des Burschenvereines für alle, die eine Wache übernehmen wollen: „Ihr könnt Euch ab Montag, 14. Januar, im Getränkemarkt Bernrieder in den Wachplan eintragen lassen.“

SUSANN NIEDERMAIER