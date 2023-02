Bettelhochzeit auf dem Misthaufen: Wiederentdeckt nach 87 Jahren

Von: Peter Kees

Die Darsteller bei der Bettelhochzeit in Oberpframmern am Samstag.

Einen uralten Faschingsbrauch wiederentdeckt hat man in Oberpframmern. Nach 87 Jahren fand erstmals wieder eine Bettelhochzeit statt: auf dem Misthaufen.

Oberpframmern - Vitus Scherm von der Kiesgrube (Maria Huber) heiratet Apolina Augusta Böshart (Georg Broich). Getraut werden sie von Pfarrer Guiseppe Don Promillo (Andreas Kronester) und Kaplan Heinz der Merkwürden (Stefan Kronester). Weiter dabei: ein Hochzeitslader, die Brauteltern, Ehreltern, Kranzlerin und Kranzler, Ministranten, Exweiber des Bräutigams und Exmannsbuider der Braut, deren ledige Kinder, ein Bürgermeister sowie sonstiges Volk.

Etwa 30 Darsteller und Darstellerinnen spielen an diesem vergangenen Samstag am Misthaufen neben der Mehrzweckhalle in Oberpframmern die legendäre Bettelhochzeit nach. Geheiratet wird, auch wenn dem Bräutigam ob der drei unehelichen Kinder seiner Braut (Mannsbilder, die als Babys verkleidet hübsch in einem Wagen mitgezogen werden) nicht ganz wohl ist.

Überhaupt, ganz sicher ist er sich nicht. Aber das spielt keine Rolle. Auf dem Misthaufen wird ihm das Ja-Wort schon abgerungen, auch wenn die ehemaligen Geliebten von Ferne winken und ihm unter Tränen zurufen, bei ihm hätten sie es besser haben können.

Ein kurioses Schauspiel wird da geboten, Volkstheater vom Feinsten. Ganz im Sinne einer ordentlichen Büttenrede verteilt zuvor noch schnell der Bürgermeister des Ensembles ein paar Seitenhiebe auf die Politik in Oberpframmern, der „reichsten Gemeinde im Landkreis“; etwa zur neuen Aussegnungshalle, die viel Geld gekostet habe.

Nach der fidelen Hochzeitszeremonie zieht man mit Festwagen - allerlei alten Traktoren mit Anhängern - samt begleitender „schräger“ Töne eine Blaskapelle, die bewusst manches Stück musikalisch parodierte, durchs Dorf. Für die Pfarrer ist eine hölzerne Kanzel gebaut, für das Brautpaar eine improvisierte Kutsche hergerichtet.

Das Oberpframmerner Hochzeitspaar

87 Jahre ist es her, dass dieser Faschingsbrauch in Oberpframmern zuletzt zum Besten gegeben wurde. Nun hat man ihn wieder aufgegriffen, weil der Oberpframmern Burschenverein durch den seit mehreren Jahren nicht mehr stattfindenden Rosenmontagsball auf Faschingsentzug war. Man begab sich also auf die Suche nach einer „neuen“ alten Faschingstradition.

Beim Durchforsten der Burschenchronik wurde schnell klar, dass nach so langer Zeit dieses Fest wieder Einzug in Oberpframmern finden sollte.

Geprobt wurde seit Dezember. „In Zeiten wie diesen sucht man einfach wieder nach dem Alten,“ erzählt einer der Mitspieler.

Die Bettelhochzeit - oder auch Faschingshochzeit - war früher ein Fest der Dienstboten und anderer Bürger, die sich einen Besuch der allgemeinen Faschingsbälle nicht leisten konnten. Gefeiert wird nach dem Ablauf einer traditionell-bayerischen Bauernhochzeit, nur eben etwas anders: Nicht nur, dass die Trauung statt in einer Kirche auf einem Misthaufen stattfindet, auch die Hochzeitsgäste samt Brautpaar waren und sind im wahrsten Sinne des Wortes „verkehrt“. Männlein sind Weiblein und Weiblein Männlein: die Frauen in Stresemann, Lederhosn, Hemd oder Hut, die Männer in ihren schönsten Festdirndln.

Mehrere hundert Schaulustige verfolgten die Gaudi am Samstag im Dorfzentrum.

Eine Augenweide sind die verschiedenen Rollen. Typen sind zu sehen, herrliche Charakter werden da gespielt. Als Zuschauer fühlt man sich fast in die „gute, alte Zeit“ zurückversetzt.

Der amtierende Bürgermeister Andreas Lutz

Der Burschenverein hat sich mit diesem Gaudium ein paar hübsche Sporen verdient. Dass der Bräutigam seiner Braut samt Zylinder nur bis zur Brusthöhe reicht, man für den Hochzeitskuss deshalb extra eine kleine Leiter an die stämmige Braut lehnen muss, bringt allgemeines Gaudium. Der Schalk jedenfalls ist allgegenwärtig. Hunderte waren gekommen, um dieses karnevaleske Spiel mitzuerleben. Lachen zeigte sich auf allen Gesichtern, trotz der eisigen Temperatur.

