Ort zum Trauern mit Symbolkraft: Oberpframmerns neue Aussegungsstätte

Von: Helena Grillenberger

Den Glockenstuhl vor der neuen Aussegnungsstätte bestaunen die Besucher der Einweihungsfeier. © Stefan Roßmann

Ihre neue Aussegnungsstätte auf dem Friedhofsgelände hat die Gemeinde Oberpframmern eingeweiht. Der Bau ist mit viel Symbolwirkung gestaltet.

Oberpframmern – Zwei Jahre nach Baubeginn konnte am Samstag die neue Aussegnungsstätte in Oberpframmern eingeweiht werden. Das Gebäude befindet sich auf der Nordostseite des Friedhofsgeländes. Gut 100 Besucher finden darin Platz, für die Friedhofsgäste gibt es außerdem Toiletten.

Dem Bau waren zwei Jahre Planung vorausgegangen, damit das Haus einem „zeitgemäßen Rahmen für würdevolle Verabschiedungen entspricht“, erklärte Oberpframmerns Bürgermeister Andreas Lutz: 2018 beschloss der Gemeinderat die neue Stätte. 2019 stellte der Architekt Hans Baumann zwei Modelle vor. 2020 dann der erste Spatenstich und immer wieder Stockungen im Bauablauf – wegen Corona.

Symbolwirkung und Formsprache

„Zwischendurch folgten viele Diskussionen“, sagte der Bürgermeister. Die Gestaltung der Außenwände, die Dacheindeckung und die Gestaltung des Glockenturms seien unter anderem Punkte gewesen, „wo immer wieder die verschiedensten Meinungen und Ansichten im Gremium zum Teil auch intensiv diskutiert und zusammengeführt werden mussten.“

Holz- und Lehm-Optik dominieren den Innenraum. © Stefan Roßmann

Besonders die Symbolkräfte, die Baumann in das gewählte Modell einfließen ließ, seien es aber gewesen, die einen Großteil der Gemeinderäte überzeugt hätten, so der Bürgermeister.

Denn bereits bevor man das Gebäude betritt, hat der Architekt Raum für Interpretation gelassen: Der Glockenstuhl, erklärte er, erinnere an die Formensprache des Andreaskreuzes im Wappen der Gemeinde und gleichermaßen an das Kreuz des Heiligen Andreas als Schutzheiligem der Pfarrkirche. Gleichzeitig könnte das Gestühl aber auch ganz profan von einem Heumännchen inspiriert worden sein, so Baumann weiter. Die Granitstufen der alten Kirchentreppe wurden in den neuen Pflasterbelag integriert. Das begrünte Dach des Hauses sowie die Stampfbetonwände, die an Sedimentschichten erinnern, sollen einen ebenerdigen und zugleich unterirdischen Eindruck vermitteln – was im Innern durch den Lehmputz verstärkt wird.

Behütet sein auf dem letzten Weg

„Auf unserem letzten Weg erwarten wir Schutz in dieser transzendentalen, in dieser grenzüberschreitenden Situation zwischen Leben und Tod“, erklärte der Architekt. „Aber auch diejenigen, die den Toten begleiten, suchen Trost und Behütetheit.“

Die Aussegnungsstätte soll ein Ort sein, an dem die Angehörigen dies finden, so der Bürgermeister: „Dieses Haus bedeutet nicht nur Trauer, sondern auch Hoffnung“, sagte er. „Hoffnung für die Verstorbenen, aber auch Trost für die Angehörigen.“

Eine Aussegnungsstätte sei ein Ort einschneidender Erfahrung, unabhängig vom jeweiligen Glauben. „Es ist ein Ort, an dem Abschied unausweichlich wird“, sagte Lutz. Bevor die hektische Betriebsamkeit des Alltags die Angehörigen wieder im Griff habe, „soll dieses Gebäude einen Augenblick des Ausruhens und der Orientierung bieten“.

