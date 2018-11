Schuld ist die „Trompete“

Zu breit und deswegen eine Einladung zum Schnellfahren. Die Einmündung in die Wendelsteinstraße in Oberpframmern soll umgestaltet werden.

Raser in der Wendelsteinstraße

Jetzt ist die Verantwortliche gefunden! Die Trompete ist schuld daran, dass Autos zu schnell in die Wendelsteinstraße einbiegen, sagt Bürgermeister Andreas Lutz der Ebersberger Zeitung. Mit Trompete meint der Pframmerer Rathauschef aber nicht ein Musikinstrument, sondern den sehr großen Einführungstrichter, der den Verkehr in Oberpframmern von der Egmatinger Straße in die Wendelsteinstraße führt.