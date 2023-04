Großer Schritt näher an der Forst-Windkraft

Gemeinden unterzeichnen gemeinsamen Antrag

Von Stefan Weinzierl

Mit Unterzeichnung der Antragsunterlagen für die Windräder im Höhenkirchner Forst setzten die Kommunen Egmating, Oberpframmern und Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein Zeichen für eine nachhaltige Energieversorgung.

Landkreis – Mit mehreren gefüllten Aktenordnern haben sich Vertreter der Gemeinden Oberpframmern, Egmating (beide Landkreis Ebersberg) und Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) an diesem Tag auf den Weg ins Landratsamt gemacht. Die Papiere haben es in sich. Es handelt sich um die Antragsunterlagen für die Genehmigung der drei geplanten Windkraftanlagen im Höhenkirchner Forst.

Energieagentur: „Großer Meilenstein für die lokale Windenergie“

Am Tag zuvor hatte Höhenkirchens Bürgermeisterin Mindy Konwitschny stellvertretend für alle am Projekt beteiligten Gemeinden die Antragsunterlagen unterzeichnet. „Das ist ein großer Meilenstein für die lokale Windenergie“, heißt es seitens der Energieagentur Ebersberg-München, die die Planung begleitet. Denn mit der Antragsstellung sei die Gemeinde die erste im Landkreis München, die diesen Schritt zum Ausbau erneuerbarer Energien bislang gegangen ist.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn will zusammen mit den Nachbargemeinden Egmating und Oberpframmern drei Windräder im Höhenkirchner Forst bauen. Da die geplanten Standorte allein auf Flur der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn liegen, ist für das Genehmigungsverfahren die Immissionsschutzbehörde des Landkreises München zuständig.

„Die Behörde prüft die von uns vorgelegten Untersuchungen und Gutachten und bezieht die Träger öffentlicher Belange mit ein. Dazu zählen beispielsweise die untere Naturschutzbehörde oder die für Denkmalschutz zuständigen Ämter aber zum Beispiel auch Naturschutzverbände“, so Konwitschny.

Dauer des Genehmigungsverfahrens unklar

Wie lange das Genehmigungsverfahren dauern wird, kann nicht sicher abgeschätzt werden. Konwitschny äußerte aber die Hoffnung, dass man noch im Laufe des Sommers den Genehmigungsbescheid vom Landratsamt erhält. Im Idealfall könnte ein Baubeginn Mitte 2025 möglich sein. „Vielleicht drehen sich bereits Ende 2025 alle drei Windräder“, sagte die Bürgermeisterin. In der Zwischenzeit gibt es für die beteiligten Gemeinde weitere Arbeit: In den kommenden Monaten will man im Detail ausarbeiten, wie die Bürger an den Windrädern beteiligt werden können.

