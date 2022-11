„Er hat das Amt gelebt“: Oberpframmern trauert um Ex-Bürgermeister

Von: Michael Acker

Teilen

Theo Rottmayer, hier am Kindergarten der Gemeinde, wurde 2014 zum Altbürgermeister ernannt. © JRO

Theo Rottmayer prägte die Gemeinde – jetzt ist der Altbürgermeister im Alter von 78 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen Mann, der Oberpframmern prägte.

Oberpframmern – Er prägte die Gemeinde über Jahrzehnte, jetzt muss sie Abschied nehmen von ihrem Altbürgermeister. Oberpframmern trauert um Theo Rottmayer, der nach längerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Die Beisetzung findet am Mittwoch, 9. November, statt. Beginn des Trauergottesdienstes ist um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche mit anschließender Beisetzung im Gemeindefriedhof.

Theo Rottmayer: 24 Jahre lang Bürgermeister in Oberpframmern

Theo Rottmayer, der früher ein Büromaschinen-Geschäft in Oberpframmern betrieb, war 24 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde im südlichen Landkreis, er habe sich um die Kommune verdient gemacht, sagte sein Nachfolger Andreas Lutz, als er Rottmayer nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2014 mit dem Titel „Altbürgermeister“ ehrte. Rottmayer habe sein Amt nicht als Arbeit gesehen, er habe das Amt stets gelebt, so Lutz über den Kommunalpolitiker, der den Freien Wählern angehörte. viele Jahre auch Kreisrat und stellvertretender Landrat war.

Mit einer enormen Stimmenzahl wurde Theo Rottmayer 1978 als Freier Wähler in den Gemeinderat von Oberpframmern gewählt. Bei der Kommunalwahl sechs Jahre später war sein Wahlergebnis so herausragend, dass er vom Gemeinderat zum 2. Bürgermeister neben dem damals amtierenden 1. Bürgermeister Andreas Obermaier bestimmt wurde. Als dieser dann 1990 aus Altersgründen nicht mehr antrat, war es die logische Folge, dass Rottmayer zum Rathauschef der Gemeinde Oberpframmern gewählt wurde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

In der ersten Periode bis 1996 noch ehrenamtlich im Dienst, folgten drei weitere als hauptamtlicher Bürgermeister. Als Vorsitzender der Freien Wähler im Landkreis Ebersberg wurde er 1990 außerdem in den Kreistag gewählt. Zum Stolz der Pframmerner Gemeinde repräsentierte Rottmayer von 1996 bis 2002 als stellvertretender Landrat den Landkreis. Zusätzlich leitete er von 1996 bis 2008 als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Glonn die Rathausgeschäfte der Mitgliedsgemeinden.

Abschied von Theo Rottmayer, der die Gemeinde prägte

Theo Rottmayer kann auf viele richtungsweisende Maßnahmen zurückblicken, die in seiner 24-jährigen Amtszeit getroffen wurden. Richtungsweisend war bereits seine erste Maßnahme, der Kanalbau in Oberpframmern. Weiter ging es mit dem Bau des gemeindeeigenen Edeka-Marktes, der Erweiterung des Gewerbegebietes Aich, dem Kauf der Schmidthallen und dem Erwerb des Grundstückes Münchener Straße in der Dorfmitte. Dies seien nur ein paar herausragende Projekte“, sagt Bürgermeister Andreas Lutz., der von einem herben Verlust für Oberpframmern spricht.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.