Oberpframmern: Willkommen im Dorf de luxe

Führte durch eine launige Bürgerversammlung: Oberpframmerns Rathauschef Andreas Lutz. © Rossmann

Oberpframmern pflegt seinen dörflichen Charakter – und steht gut da. Das wurde bei einer launigen Bürgerversammlung einmal mehr deutlich.

Oberpframmern – Eine Kirche, ein Wirtshaus, ein Kramerladen und ein paar Häuser. So stellt man sich landläufig ein Dorf vor. Ein Dorf ist aber auch Zusammenhalt. Und den hat Bürgermeister Andreas Lutz (CSU) schon eher gemeint, als er im Rechenschaftsbericht seinen Heimatort beharrlich als Dorf bezeichnete.

Zur Bürgerversammlung durften sich die Pframmerner nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder in der Mehrzweckhalle einfinden. Sie erfuhren dort, was sie eh schon wussten. Oberpframmern ist ein Dorf de luxe. Der Kramerladen zum Beispiel ist ein Edeka-Markt, der jetzt auch noch erweitert wird.

Integration von ausländischen Mitbürgern gut gelungen

Der Burschenverein servierte in Tracht den Gästen Saliter Bräu aus dem Ort. Bürgeranfragen gab’s nur zwei Stück, aber die Versammlung war trotzdem ein Ereignis mit Unterhaltungscharakter. Knapp 2500 Leute leben hier, der Ausländeranteil beträgt etwa zwölf Prozent. Die Integration ist dank eines großen ehrenamtlichen Engagements gut gelungen.

Über 400 angemeldete Gewerbe sorgen für auskömmliche Einnahmen der Kommune. „Die Gewerbesteuer lag überraschend weit über dem Ansatz“, freute sich der Bürgermeister. 1,7 Millionen konnten aktuell dem Vermögenshaushalt hinzugefügt werden. Das ist freilich genauso viel, wie die Kommune an Kreisumlage abführen muss. Ein schöner Batzen. In der Umlagekraft liegt das kleine Dorf im Landkreisvergleich auf dem beachtlichen Platz zwei, gleich hinter der Riesengemeinde Poing. Wen wundert’s also, dass bis 2025 keine Kreditaufnahmen geplant sind. Dabei werden Feuerwehrhaus und Schulgebäude bald Investitionen erfordern.

Bürgermeister Lutz: Wir müssen vorsichtig planen

„Wir müssen vorsichtig planen“, meinte der Bürgermeister. Fast 760 000 Euro werden jährlich für die Kinderbetreuung aufgebracht. Und bald sogar ein bisschen mehr. Denn aktuell zählt die Kommune 31 Neugeborene. Dass es so viele waren, „liegt vielleicht auch an Corona. Da waren die Leute daheim“, meinte Lutz launig in seinem Rechenschaftsbericht.

Ganz ohne Reibungsverluste geht es freilich auch in Oberpframmern nicht. Denn nicht alle Kinder haben den Betreuungsplatz, den sie und ihre Eltern dringend bräuchten. Es geht um den Umfang einer ganzen Gruppe. „Der Träger BRK findet nur sehr schwer Personal“. Das sei auch eine „große Herausforderung“ für das Kinderhausteam, räumte der Bürgermeister ein. Die Räume seien vorhanden, es liege alleine am Personal. Die Verhandlungen mit dem Träger würden auch „das Thema Bezahlung“ betreffen und seien manchmal „zermürbend“. Oberpframmern sei mit diesem Problem aber nicht alleine. Es gebe einfach „zu wenige Bewerber“.

Fortschritte bei der Windenergie

Dagegen liegt woanders was in der Luft: Fortschritte zeichnen sich nämlich ab beim Windradbau. Drei Standorte gibt es westlich von Oberpframmern Richtung Höhenkirchen. Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung beträgt 2500 Meter und schon in wenigen Jahren könnten sie sich drehen, so der Bürgermeister.

Lutz richtete einen Dank an den Helferkreis Asyl. In Oberpframmern sind 50 Flüchtlinge registriert. Die Menschen aus der Ukraine seien alle privat untergebracht worden. Der Bürgermeister sprach von einem „ruhigen und disziplinierten Miteinander“, bevor er die Besucher der Versammlung mit einem Bild des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson auf der Leinwand in die Pause schickte, der den Besuchern ein Bier vor die Nase hielt. Eine Viertelstunde später dann wurden die Bürger mit dem Bild einer grimmig dreinschauenden Angela Merkel zu Wortbeiträgen aufgefordert. Als schließlich in einem Youtube-Video Oberpframmerner Kinder zu den Klängen der „Fantastischen Vier“ singen durften, warum sie sich in Pframmern ganz groß fühlen, hatte die Veranstaltung endgültig einen Event-Charakter angenommen, was die Bürger sichtlich in gute Laune versetzte. Sie sparten nicht mit Applaus. Den Schlusspunkt setzte ein kurzer Videoschnipsel von Haindling mit dem Titel: „Leidl, hoit’s zam“.

Keine Bürgerversammlung ohne Ehrungen: Josef Vogl erhielt die Silberne Gemeindemedaille für 50 Jahre ehrenamtlichen Dienst bei der Pframminger Feuerwehr, Konrad Lutz die Silberne Gemeindemedaille für 27 Jahre Feldgeschworenendienst und Barbara Huber die Bronzene Gemeindemedaille, für zwei Jahrzehnte Ehrenamt im kirchlichen und kommunalen Dienst, sowie für ihren „großartigen Einsatz für die Betreuung von Flüchtlingen seit 2016“. Damit war sie zu Ende, die Event-Bürgerversammlung. „Bleibt’s gsung und kemmt’s guad hoam“, gab Lutz seinen Mitbürgern mit auf den Weg. Die hatten es aber nicht eilig, sondern bestellten sich lieber noch eine Halbe Saliter Bräu.

