120 000 Euro fürs Klo: Gemeinderat Zorneding beschließt öffentliche Toilette

Von: Susanne Edelmann

Der Bahnhof Zorneding bekommt eine öffentliche Toilette (Symbolbild). © imago/stock&people

Der Zornedinger Gemeinderat hat eine öffentliche Toilette für den Bahnhof beschlossen. Der Zutritt soll über eine Münzautomatik erfolgen, an der aber auch Kartenzahlung möglich ist.

Zorneding – Gute Nachrichten für Zornedinger Pendler: Das neue Gebäude am S-Bahnhof soll eine öffentliche Toilette bekommen. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen, nachdem die Details bereits zuvor im Bauausschuss beraten worden waren.

Demzufolge bekommt das stille Örtchen unter anderem eine automatische Bodenwannenreinigung, einen Anti-Graffiti-Schutz innen und außen, einen Babywickeltisch und eine Notrufeinrichtung, wie sie für Behinderten-WCs vorgeschrieben ist. Der Zutritt soll über eine Münzautomatik erfolgen, an der aber auch Kartenzahlung möglich ist.

Zorneding: Kosten für Bahnhofstoilette auf 120 000 Euro gestiegen

Das verleitete Siad Abdin-Bey (FDP) zu der Frage: „Ist EC-Zahlung noch up to date? Wie sieht es mit Handyzahlung aus?“ Bürgermeister Piet Mayr (CSU) versicherte, dass dies bei Bedarf nachrüstbar sei, fügte aber nicht ganz ernst gemeint hinzu: „In der Generation, die das WC häufiger nutzt, ist schon die EC-Zahlung revolutionär.“

Die Kosten sind indes von ursprünglich veranschlagten 80 000 auf 120 000 Euro gestiegen, Zuschüsse gibt es bislang keine. Den Zustand des WCs soll der künftige Kioskbetreiber überwachen, was den Job sicher nicht attraktiver macht.

Zorneding: Sportclub will Halle mit zwei Tennisplätzen errichten

Attraktiver wird dafür das Sportgelände des Sportclubs Baldham-Vaterstetten (SCBV) an der B304. Wie berichtet, will die Tennisabteilung des SCBV dort eine Halle mit zwei Tennisplätzen errichten, um den Spielbetrieb auch im Winter aufrechterhalten zu können. Dafür kann nun das Bauleitverfahren eingeleitet werden. Allerdings war eine Auflage des Gemeinderats an den SCBV, sich um die Verkehrssicherung der Zuwegung zu kümmern.

Wie Mayr nun berichtete, haben sowohl die Gemeinde Zorneding als auch Vaterstetten vergeblich mit den Grundstücksbesitzern entlang der Zufahrt verhandelt, die jedoch nicht bereit sind, Grund für eine Verbreiterung der Straße abzutreten. Dennoch soll der SCBV verkehrssichernde Maßnahmen durchführen, „aber wie, bleibt dem Verein überlassen“, so Mayr.

Zorneding: Photovoltaikanlage im Bauprozess berücksichtigt

Robert Strobl (CSU) fand das unbefriedigend, Helmut Obermaier (Grüne) fand jedoch, man solle sich jetzt nicht am Verkehr aufhängen: „Die paar Autos dort fahren doch langsam. Wenn es um den Verkehr geht, hätten wir schon den Soccergolf nicht genehmigen dürfen.“

Bianka Poschenrieder (SPD) wollte wissen, wie es um die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Tennishalle stehe. Die, so Stefan Ballerstaller vom Bauamt, gehöre zum Energiekonzept des SCBV und das wiederum sei Bestandteil des städtebaulichen Vertrags, wird also im Bauprozess noch berücksichtigt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.