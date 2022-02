Mit dem Bus zum Baden an den Steinsee

Eine neue Tangential-Buslinie wird es künftig vom S-Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landkreis München über Glonn und Moosach nach Kirchseeon geben. Die Linie wird nun ausgeschrieben und soll zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 an den Start gehen.

Landkreis - Der Kostenrahmen für das neue Angebot dürfte sich zwischen 565 000 und 630 000 Euro pro Jahr bewegen. Gleichzeitig werden andere Linien im Umfeld angepasst. Das wurde im Kreisausschuss deutlich.

„Das ist ein gutes Ergebnis“, lobte Glonns Bürgermeister und Kreisrat Josef Oswald (CSU) in der Sitzung. Die Linien seien übersichtlicher. Mit dem neuen Angebot seien der Kastensee und der Steinsee erreichbar. Die neue Linie diene auch Schülern des Gymnasiums Kirchseeon und des Mittelschulverbundes, so Oswald.

Bessere Anbinung an S- und U-Bahn

Als positiv strich Kreisrat Alexander Müller (FDP) die veränderte Anbindung des südlichen Landkreises an Neuperlach-Süd im Landkreis München heraus und damit an S-Bahn und U-Bahn.

Im Landratamt sieht man eine ganz Reihe von Vorteile durch die Einführung der Linie 414 und die damit einhergehende Neukonzipierung der Linienwege. Es gebe ein neues Angebot im ÖPNV zwischen Moosach und Kirchseeon. Die Linien erhielten eine klarere Struktur durch einheitliche Linienwege und seien deshalb für die Kunden einfacher zu nutzen. Dadurch werde auch die Einstiegshürde zur Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vermindert. Der Anteil des ÖPNV in der Schülerbeförderung könnte erhöht werden, was wiederum zu einer Kostenersparnis führe. Die U-Bahn in Neuperlach werde besser angebunden.

Besseres Angebot zwischen Egmating und Zorneding

Auch das Angebot zwischen Egmating und Zorneding über Oberpframmern werde verbessert. Zudem gebe es eine Kostenersparnis durch den Wochenendverkehr der MVV-Regionalbuslinie, da Teile des geplanten Ruftaxiangebots nicht notwendig seien. Weitere Punkte: Neuperlach-Süd sei von Glonn und Oberfprammern aus stündlich zu erreichen. Von Höhenkirchen-Siegertsbrunn nach Egmating entstehe ein 20-Minuten-Takt, was den Anschluss zu jeder S-Bahn bedeute, steht in der Vorlage des Landratsamtes.

Die neue Tangentiallinie mit dem Arbeitstitel 414 hält unter anderem am Kastensee, in Glonn, in Schlacht, am Steinsee, in der Doblbachstraße und am Sägewerk in Moosach, in Falkenberg, in Fürmosen südlich von Kirchseeon und danach am Gymnasium Kirchseeon.

