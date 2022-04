Großes Classic-Treffen bei Auto Grill in Hohenlinden

Teilen

Kommen Sie zum großen Classic-Treffen bei Auto Grill in Hohenlinden am 7. Mai. © Auto Grill

Am 7. Mai 2022 kann jeder hinter die Kulissen schauen – Oldtimer-Spezialisten stehen für Fragen bereit – buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Dass das Frühjahr nun endlich da ist, ist auch an vielen Old- und Youngtimern sichtbar, die nun wieder auf den Straßen unterwegs sind. Sie haben ihren Winterschlaf beendet und glänzen auf Hochglanz poliert in der Sonne.

Oldtimer und Youngtimer sind viel mehr als nur alte Autos

Manche bezeichnen es sogar als „das schönste Hobby der Welt“, sich mit den automobilen Kulturgütern zu befassen. Old- und Youngtimer sind viel mehr als nur alte Autos, sie sind eine emotionale Verbindung zur Vergangenheit. Es hängen Erinnerungen daran, Gefühle, Wünsche und Träume. So mancher, der sich heute einen ganz speziellen Klassiker kauft, hat schon als junger Mensch davon geträumt und konnte ihn sich nicht leisten. Oder wechselt nun von der Rückbank auf den Fahrerplatz, wo früher Vater oder Mutter saßen.

Selbst Menschen, die selbst keinen Oldtimer besitzen, können sich dafür begeistern – an den Formen und den Farben, ja selbst an den Gerüchen nach altem Leder und am Gefühl eines glattpolierten hölzernen Schaltknaufs. Ja, es gab eine Zeit, in der man eine Automarke noch an der Form des Kühlers oder der Karosserie erkannt hat.

Ein Mercedes 220 SE Coupé in der Werkstatt. © Auto Grill

Wer sich für historische Fahrzeuge begeistern kann, sollte sich den 7. Mai 2022 unbedingt vormerken. An diesem Tag dreht sich bei Auto Grill in der Isener Straße in Hohenlinden alles rund um klassische Fahrzeuge.

Auto Grill, gegründet 1891 als Schlosserei, macht seit Jahrzehnten den Münchner Osten mobil und ist heute neben einer großen Neuwagen-Sparte auch zertifizierter ClassicPartner von Mercedes-Benz. An diesem Samstag im Mai nun will Auto Grill seine Kompetenz in puncto historischer Automobile vorstellen und bietet an diesem Tag jedem Oldtimer-Freund einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Werkstatt. Vor Ort sind auch die Oldtimer-Spezialisten aus verschiedenen Bereichen, die Fragen rund um automobile Klassiker gerne beantworten.

Ein Mercedes 220 SE Coupé in der Werkstatt. © Auto Grill

Willkommen sind die Oldie-Fans und -Fahrer aller Marken, denn Auto Grill wurde von der KFZ-Innung Oberbayern als Fachbetrieb für historische Fahrzeuge zertifiziert und belegt somit seine Kompetenz für Klassiker verschiedener Hersteller. Stolz gezeigt werden auch die eigenen mobilen Schätze der Firma Grill, die extra für diesen Tag aus dem Oldtimerhotel der Firma geholt werden, Sie belegen eindrucksvoll die hohe Qualität der Restaurierungsleistungen von Auto Grill. Doch nicht nur das: Wer plant, einen eigenen Young- oder Oldtimer zu kaufen, kann sich an diesem Tag umfassend beraten lassen. Das Unternehmen spannt außerdem einen Bogen zur Moderne und bietet Probefahrten mit den vollelektrischen Fahrzeugen der aktuellen EQ-Reihe von Mercedes an.

Schauen Sie vorbei, Sie sind herzlich willkommen!

Auto Grill – zuverlässiger Partner für Ihren Young- und Oldtimer

Traditionsunternehmen aus Hohenlinden bietet kompletten Service für klassische Fahrzeuge an – Beim großen Classic-Treffen am 7. Mai hinter die Kulissen schauen Hier geht‘s zum Veranstaltungsprogramm des Auto Grill Classic-Treffens

Selbst wer seinen Oldtimer liebt und stets selbst pflegt, muss ihn manchmal in fremde Hände geben. Vielleicht weil eine Reparatur zu erledigen ist oder eine Jahresinspektion ansteht. Da ist es gut, wenn es einen zuverlässigen Partner gibt, der den Wagen mit dem gleichen Respekt und Fachwissen behandelt, wie der Eigentümer selbst. Auto Grill in Hohenlinden ist ein solcher Partner.

Der Grundstein für das Unternehmen wurde im Jahr 1891 mit der Eröffnung einer Schlosserwerkstatt gelegt. Später kamen der Handel und der Service rund um Fahrzeuge hinzu. Dabei fühlte die Familie Grill stets den Puls der Zeit entwickelte das Angebot weiter – angefangen von Fahrrädern über Motorräder bis hin zu den vierrädrigen Kraftwagen. Dazu gehörte auch die erste Tankstelle der Region.

Mittlerweile ist „Auto Grill“ ein Teil der Grill-Gruppe mit drei Standorten im Münchner Osten. Nach wie vor ist das Unternehmen fest in privater Hand, an der Spitze steht die mittlerweile fünfte Generation der Gründerfamilie. Seit 1963 ist der Betrieb Service-Partner von Mercedes-Benz und somit zusammen mit den Klassikern von heute gewachsen. Diese Wurzeln hat die Familie Grill nie aus den Augen verloren und pflegt heute die automobile Tradition am Stammsitz in Hohenlinden. Hier ist die Oldtimer-Sparte des Unternehmens angesiedelt.

Im eigenen Oldtimerhotel können die Schätze der Kunden trocken und sicher überwintern. © Auto Grill

Auto Grill in Hohenlinden: Mercedes-Benz ClassicPartner und Fachbetrieb für historische Fahrzeuge

Die Werkstatt ist nicht nur als Mercedes-Benz ClassicPartner, sondern ebenfalls von der KFZ-Innung Oberbayern als Fachbetrieb für historische Fahrzeuge zertifiziert. Das garantiert nicht nur, dass der Betrieb die strengen Qualitätsvorgaben der Marke Mercedes-Benz erfüllt, sondern dass generell mit besonderer Sorgfalt gearbeitet wird.

Mit Fingerspitzengefühl, Wertschätzung und Sachkenntnis gehen die Mitarbeiter mit den ihnen anvertrauten Schätzen um. Sie haben den vielzitierten Schuss Benzin im Blut, der die Liebe zum historischen Blech mit Leidenschaft erfüllt. Dabei spielt auch die Erfahrung eine wichtige Rolle. Neben Werkstattmeister Günther Greißl gibt es zwei weitere Oldtimer-Spezialisten, die über vier Jahrzehnten Berufspraxis einbringen können. Hinzu kommen regelmäßige Schulungen in der Classic Akademie von Mercedes-Benz. Das befähigt die Werkstatt, einen Komplettservice nicht nur für Mercedes-Young- und Oldtimer anbieten zu können, sondern auch andere Marken in ihre Obhut zu nehmen.

Ein Traum in Blau: Veronika und Christoph Ludwig haben ihren Mercedes 280 SL vor acht Jahren bei Auto Grill gekauft. © Auto Grill

Die Ersatzteilversorgung von Auto Grill bewahrt die Originalität historischer Fahrzeuge

Dabei setzt das Team alle Hebel in Bewegung, um die Herausforderungen bei der Instandsetzung und Wartung historischer Fahrzeuge zu lösen. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Hersteller, mit den 44 weiteren ClassicPartnern und des eigenen umfangreichen Teilelagers kann die Ersatzteilversorgung für Mercedes-Benz Klassiker sichergestellt und die Originalität bewahrt werden. Besonders stolz ist Firmenchef Richard Grill auf eine große Bibliothek an originalen Reparaturanleitungen und Teilekatalogen, die bei so manchem Problem weiterhelfen kann.

Die Oldtimer-Werkstatt bei Auto Grill zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass ein kompletter Service vom einfachen Ölwechsel bis hin zur vollständigen Restaurierung angeboten werden kann. Möglich wird das dadurch, dass das Unternehmen auch eine eigene Lackiererei vor Ort hat und selbst Sattlerarbeiten anbieten kann. Ebenfalls möglich sind Arbeiten wie Motor-Instandsetzung und die Fahrwerksvermessung.

So umfangreich ist der Service bei Auto Grill

Neben den klassischen Leistungen am Auto steht der Service im Vordergrund. So können Kunden viel Zeit sparen, indem sie den Hol- und Bringservice in Anspruch nehmen. Darüber hinaus kann man bei Auto Grill auch eine fachgerechte Überwinterung im hauseigenen Oldtimer- und Sportwagenhotel buchen. Somit bekommen die Liebhaber historischer Fahrzeuge wirklich alles aus einer Hand.

Auto Grill erfüllt die strengen Kriterien als ClassicPartner von Mercedes-Benz. © Auto Grill

Über 150 Personenwagen mit einem Baujahr vor 1998 aus dem Raum Ebersberg, Mühldorf und München werden derzeit in Hohenlinden von den Grill-Fachleuten betreut. Einer davon ist der Mercedes 280 SL von Veronika und Christoph Ludwig aus München. Die beiden sind bereits seit einem Vierteljahrhundert zufriedene Neuwagen-Kunden von Auto Grill. Und seit langem sind sie begeisterte Oldtimer-Fans, waren auch schon bei einigen kleineren Rallyes dabei. Es sollte ein SL aus der Baureihe W113 sein, der wegen der besonderen, nach innen gewölbten Form seines optionalen Hardtops „Pagode“ genannt wird.

„Vor etwa acht Jahren wollten wir dann einen eigenen Oldtimer haben.“

Autohaus-Chef Richard Grill setzte alle Hebel in Bewegung und konnte den Ludwigs schließlich einen 280 SL in Blaumetallic mit cremeweißem Interieur präsentieren. Der Wagen stammte aus erster Hand und war im gepflegten Originalzustand – ein absoluter Glücksgriff für die Ludwigs.

„Wir genießen es, bei schönem Wetter durch die Landschaft Oberbayerns zu cruisen.“

Ihre Ausflüge führen in die Berge oder an die oberbayerischen Seen. Für den Service vertrauen sie ihre Pagode nur Auto Grill an. Die sprichwörtliche Mercedes-Zuverlässigkeit zeigt sich auch bei dem erstmals im Mai 1970 zugelassenen Roadster: Nur einmal musste der SL wegen einer außerplanmäßigen Reparatur in die Werkstatt und konnte schnell instandgesetzt werden. Das schätzt Veronika Ludwig sehr, vor allem auch, dass sie sich mit allen Fragen bei Meister Günther Greißl bestens aufgehoben fühlt.

Günther Greißl Serviceberater & Oldtimerspezialist

Tel. 08124/5301-33

guenther.greissl@mercedes-grill.de

Impressionen: Großes Classic-Treffen bei Auto Grill in Hohenlinden Fotostrecke ansehen

Jetzt freuen sich die Ludwigs erstmal auf die warmen Tage, wenn sie ihren SL wieder offen genießen können. Wie schon viele Oldtimer-Fans haben auch sie sich den 7. Mai 2022 im Kalender angestrichen. Denn an diesem Tag wird es bei Auto Grill in Hohenlinden ein Classic-Treffen geben. Da besteht die Möglichkeit, hinter die Kulissen des ClassicPartners zu schauen und sich von den Oldtimer-Spezialisten des Hauses bei allen Fragen beraten zu lassen. Ein buntes Rahmenprogramm wird das Classic-Treffen begleiten.

Logo © Auto Grill

Logo © Auto Grill

Öffnungszeiten Verkauf

Mo-Fr 08:00 bis 18:00 Uhr

Sa 09:00 bis 14:00 Uhr Service PKW

Mo-Fr 07:15 bis 18:00 Uhr

Sa 08:00 bis 12:00 Uhr Service Nutzfahrzeuge

Mo-Fr 07:15 bis 18:00 Uhr

Sa 08:00 bis 15:00 Uhr

Kontakt

Auto Grill GmbH & Co. KG

Isener Str. 7

85664 Hohenlinden

Tel.: 08124 / 5301-0

Fax: 08124 / 5301-17

E-Mail: info@auto-grill.de

www.auto-grill.de