Weißer Ring fordert Bau eines Frauenhauses im Landkreis

Von: Jörg Domke

Teilen

Fälle häuslicher Gewalt haben auch im Landkreis Ebersberg zuletzt wieder stark zugenommen. © Maurizio Gambarini

Martin Ache, Kreischef des Weißen Ring, fordert in einem öffentlichen Brief, dass man sich im Ebersberger Kreistag an alte Beschlüsse erinnert. Es geht um ein Frauenhaus.

Landkreis – „Häusliche Gewalt nimmt weiter zu. Die Zahlen des Bundesinnenministeriums zeigen leider einen Trend, der ungebrochen nach oben deutet und wirklich Anlass zu Besorgnis ist“: Das sagt Martin Ache, Ebersberger Außenstellenleiter der Opferhilfsorganisation Weißer Ring. Der Markt Schwabener weiter: „Leider bedeutet dies auch, dass immer mehr Betroffene in eine fast ausweglose Situation geraten, wenn sie aus der Wohnung gehen müssen, wenn sie finanziell ohne Unterstützung sind, wenn persönliche Kontakte verloren gehen und wirklich die Welt zusammenbricht.“

Niemand sei dann da, der einen auffange. Selbst die Möglichkeit, Ruhe in einem Frauenhaus zu finden, sei im Landkreis Ebersberg seit vielen Jahren nur Thema von endlosen Diskussionen, so Ache in einem Schreiben an die Heimatzeitung.

Fälle häuslicher Gewalt nehmen weiterhin zu

Jetzt hat der Schwabener, der zeitweise auch Landesvorsitzender in Bayern war, reagiert und einen Brief an die Kreisräte verfasst. „Ich habe darin zu einer schnellen Umsetzung der Beschlüsse aus dem Jahr 2019 im Sinne der Betroffenen aufgefordert. Dazu gehören nach unserer Auffassung auch von häuslicher Gewalt betroffene Männer, deren Anteil mit 30 Prozent leider auch immer mehr ansteigt“, heißt es wörtlich.

Als Opferhilfsorganisation habe man im Landkreis Ebersberg einen deutlichen Anstieg an Beratungsgesprächen und Hilfeleistungen zu verzeichnen gehabt, so Ache. Ihm und seinen Mitstreitern sei zuletzt immer wieder deutlich vor Augen geführt worden, dass sich Betroffene nach solchen Taten in absoluten Ausnahmesituationen befänden. Die entstünden hierzulande in einem noch gravierenderem Maße, da Opfer meist ohne Wohnsitz seien, finanziell abhängig, oft auch noch Kinder zu versorgen hätten und damit der Verbleib in der Wohnung quasi als das geringere Übel angesehen werde. Martin Ache zur ganz speziellen Lage im Landkreis Ebersberg: „Die starken Worte wie „Wer schlägt, der geht“ zählen hier bei uns meist nicht und scheitern jämmerlich an der Umsetzung, da keinerlei Wohnräume für die Opfer vorhanden sind“.

Für den Landkreis stehen gerade mal zwei Plätze zur Verfügung

Im Landkreis Ebersberg, der bekanntlich mit dem Landkreis Erding gemeinsam ein Frauenhaus betreibt, stehen laut Weißen Ring gegenwärtig zwei von lediglich fünf Plätzen zur Verfügung. Wie oft es zu häuslichen Übergriffen in Verbindung mit Gewaltanwendung im Landkreis kommt, dazu liegen Ache derzeit keine Informationen vor.

In seinem Schreiben an die Kreismandatsträger verweist Ache u.a. auf einen Bericht der EZ vom Dezember 2019, in dem ein eigenes Frauenhaus bis März 2022 angekündigt worden war. Es existiert bekanntlich noch immer nicht. Ache: „Immer noch drückt man sich vor der Entscheidung, immer noch lässt man Betroffene im Regen stehen“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter