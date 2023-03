Fünf Autos voller Diebesgut: Mitarbeiter beklaut Teleskopgeschäft und liefert Überraschung

Von: Helena Grillenberger

406 Mal hat ein 45-Jähriger seinen Arbeitgeber in Parsdorf (Kreis Ebersberg) bestohlen. Vor Gericht überraschte er die Staatsanwältin - was ihn vorm Gefängnis rettete.

Vor dem Amtsgericht Ebersberg zeigte sich der notorische Dieb reuig - und konnte tatsächlich ein wenig für seine Entlastung sorgen.

Parsdorf – Über eine Stunde lang war die Staatsanwältin am Mittwoch damit beschäftigt, die Anklageschrift gegen einen einzelnen Angeklagten zu verlesen. Der Grund: 406 mal hatte der 45-Jährige aus einem Ort am Chiemsee seinen Arbeitgeber, ein Teleskop-Fachgeschäft in Parsdorf (Gemeinde Vaterstetten), bestohlen. Kameras, Teleskope und Zubehör im Gesamtwert von 130 345,05 Euro ließ er im Laufe von vier Jahren mitgehen. Jetzt musste er sich deshalb vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten. Dass der Angeklagte noch auf eine Bewährungsstrafe hoffen könne, schloss die Staatsanwältin sofort aus. Deshalb kam es zu keiner Verständigung zwischen den Prozessbeteiligten.

Es sei seine Aufgabe gewesen, Produkte zu testen, erklärte der 45-Jährige vor dem Schöffengericht. „Irgendwie wurde es mehr, als ich testen sollte.“ Wie es dazu kommen konnte, könne er sich selbst nicht erklären.

Das Diebesgut hortet er, obwohl er es nicht gebrauchen kann

Dem Mann aus dem Rosenheimer Landkreis wurde 2018 eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Die sei auch der Grund dafür, dass die Menge an Gegenständen, die er mit nach Hause genommen hatte, dermaßen aus dem Ruder gelaufen sei. „Ich wollte niemandem schaden“, betonte er vor Gericht. Viel eher beschrieb er seine Motivationslage als Sammelinteresse und Neugier. „Es hat für mich selber auch gar keinen Sinn gemacht, dass ich die Sachen mitgenommen habe“, erklärte der Angeklagte. Sein Hobby liege in der Sonnenfotografie – die Kameras, die er gestohlen hatte, seien eher auf Langzeitbelichtung ausgelegt. „Das hat mit meinem Hobbybereich gar nichts zu tun!“ Verkauft hatte er die gestohlenen Gegenstände nicht. Er hortete sie in Garage und Keller – fünf Pkw-Ladungen waren es zum Schluss.

406 Mal zugegriffen: „Die Menge hatte ich dabei einfach nicht im Blick“

„Hatten Sie nicht die Befürchtung, dass es auffällt, wenn Sie einen Gegenstand zum Testen mitnehmen und nicht mehr wieder bringen?“, wollte Richter Frank Gellhaus wissen. „Nein“, war die schlichte Antwort. Er habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Artikel fehlten oder er der Firma schaden würde. „Die Menge hatte ich dabei einfach nicht im Blick.“

Als die Diebstähle irgendwann auffielen, hatte sein Arbeitgeber versucht, es dem zunächst noch unbekannten Dieb schwerer zu machen, indem er beispielsweise den Zutritt zum Lager nur noch unter bestimmten Voraussetzungen zuließ. „Wie war das für Sie?“, hakte die Staatsanwältin nach.

„Ich habe mich selber irgendwie als Institution gesehen“, gab der Angeklagte zu. Für ihn hätten die Regeln seiner Meinung nach nicht gegolten. „Ich war schließlich dafür verantwortlich, dass getestet wurde.“ Als seine Diebstähle ans Licht kamen, sei das verheerend für ihn gewesen. „Ich habe so viele Fehler gemacht, es ist so viel schiefgelaufen und das alles hat gezeigt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt.“

Staatsanwältin zeigt sich überrascht vom Lebensweg des Angeklagten

Ein volles und klares Geständnis, das von Reue getragen war, hielt die Staatsanwältin dem Angeklagten schließlich zugute. „Ich konnte mir hier keine Bewährungsstrafe vorstellen“, erklärte sie, „und habe jetzt die ganze Zeit über mit mir gerungen.“ Zu viele Straftaten und ein zu hoher Schaden hätten es ihr nicht leicht gemacht. „Aber hier spielt durch Ihre Erkrankung so viel zusammen.“ Sie habe im Laufe des Prozesses den Eindruck gewonnen, dass tatsächlich die psychische Erkrankung dazu geführt habe, dass der Angeklagte „gnadenlos“ den Überblick verloren habe, was noch als Testen gelte. „Ich hätte das selber nicht erwartet“, betonte sie, aber sie forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Der Forderung kamen Richter und Schöffen in ihrem Urteil nach: Zwei Jahre auf Bewährung. Und: Der 45-Jährige muss einen Rentenantrag stellen sowie sich in ambulante Behandlung begeben.

Amtsgericht Ebersberg verurteilt Dieb: Richter mit eindringlicher Mahnung

„Das war keine 08/15 Verhandlung“, erklärte Richter Gellhaus abschließend. „Aber Sie haben die richtige Entscheidung getroffen und gestanden. Jede andere Entscheidung hätte sich sehr nachteilig für Sie ausgewirkt.“ Hinsichtlich der Gesamtstrafe fügte er hinzu: „Wenn wir alle Strafen addieren würden, wären wir bei Ihnen bei einer Strafe von amerikanischen Verhältnissen.“

