Eltern stocksauer: Vaterstetten lässt uns im Stich

Fehlende Kindergartenplätze sind ein Problem in vielen Kommunen im Umkreis von München. In Vaterstetten gehen Eltern jetzt auf die Barrikaden.

Parsdorf– Sonja Lumia und Heidi Sterff sind sauer auf die Gemeinde Vaterstetten: „Wir fühlen uns nicht ernst genommen“, klagen sie. Es geht um die Betreuung ihrer Kinder: Sterffs Zwillinge werden im November drei Jahre alt, Lumias Tochter wurde im Juli drei, einen Kindergartenplatz bekommt dieses Jahr aber trotz Rechtsanspruch keines der Kinder.

+ Heidi Sterff, Sonja Lumia und Tobias Loher (von links) fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen. Zwar wohnen sie in der Nähe des Kinderhauses Sankt Nikolaus, doch dort ist kein Platz frei. Gleiches gilt für das Kinderland im Birkenweg, das zudem im September nach Baldham umzieht. Vaterstettens 2. Bürgermeister Martin Wagner (CSU) hat die Mütter schriftlich darüber informiert, dass ihre Kinder keinen Platz in Parsdorf bekommen. Er verweist auf die Kinderhäuser Katharina von Bora und Alfred Hermann in Baldham, allerdings mit einer Einschränkung: „Sobald geeignetes Fachpersonal eingestellt werden kann.“

„Vielleicht ist das ein Luxusproblem, aber wir wollen unsere Kinder gerne am Wohnort unterbringen, wo sie verwurzelt sind, wo wir sie ohne Auto hinbringen können und wo auch die Nachbarskinder hingehen“, sind sich die Mütter einig. Derzeit besuchen die Kinder tageweise den Kinderpark der Nachbarschaftshilfe (NBH), doch auch der zieht nun nach Vaterstetten um, weil das alte Schulhaus in Parsdorf, in dem der Kinderpark bisher zuhause war, saniert wird. „Für mich steht das Kindeswohl an erster Stelle und ich will meiner Tochter nicht so viele Umzüge zumuten“, betont Lumia. Dazu kommt aber auch ein finanzieller Aspekt: „Für den Kinderpark zahle ich 250 Euro im Monat für drei Vormittage pro Woche“, rechnet Lumia vor. Im Kindergarten würden nach Abzug der staatlichen Hilfe nur etwa 50 Euro anfallen.

Kein Geschwisterrabatt

Gleich doppelt trifft es Zwillingsmutter Heidi Sterff: „Mangels Kinderbetreuung kann ich derzeit gar nicht arbeiten, aber ab dem dritten Geburtstag bekomme ich kein Familiengeld mehr“, sagt sie und ärgert sich, dass die NBH die Gebühren gerade um ein Drittel erhöht hat und keinen Geschwisterrabatt gewährt.

Waldorfkindergarten will erweitern

Anders sind die Probleme im Waldorfkindergarten Neufarn gelagert, wie Tobias Loher vom Vereinsvorstand erläutert: Der Kindergarten würde gern erweitern, denn für die zehn Krippenkinder stehen derzeit nur fünf Schlafplätze zur Verfügung. „Wir mussten in der Bürgerversammlung unsere Nöte öffentlich vortragen, weil wir vorher nicht gehört wurden. Jetzt sind wir immerhin in einem konstruktiven Dialog.“

„Enklave Nordost“

Einig sind sich Sterff, Lumia und Loher, dass die Gemeinde dringend etwas für die „Enklave Nordost“, wie Loher Parsdorf ironisch nennt, tun muss: „Überall wird gebaut, nun kommen noch Zuzüge durch BMW und KraussMaffei hinzu. Damit steigt nicht nur der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, sondern auch bei der Altenpflege und die Grundschule platzt schon jetzt aus allen Nähten“, sagen sie und fordern die Gemeinde auf, jetzt entsprechend zu planen, damit zumindest mittelfristig Lösungen angeboten werden können, zumal das Problem ja schon lange bekannt sei.

Lesen Sie auch: Raserei in Poing endet in Straßengraben

Von den Politikern fühlen sie sich allein gelassen: Einige haben auf ihre Schreiben nicht einmal geantwortet. „Wen soll man da noch wählen?“, fragt Sonja Lumia bitter.

Susanne Edelmann

Auch interessant: Dicke Luft im Grafinger Rathaus