Zu laute Party nachts am Poinger Badesee: Polizei so gut wie machtlos

Ausgerüstet mit großen Musikboxen und reichlich Alkohol haben am Poinger Bergfeldsee in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund 100 Personen Party gefeiert. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe wegen Ruhestörung ein - doch die Beamten konnten so gut wie nichts tun.

Zu wenig Polizisten, um für Ruhe sorgen zu können

Die Polizei war weit in der Unterzahl, weshalb sie nicht so durchgreifen konnte, wie sie gewollt hätte: In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierten zeitweise circa 80 bis 100 Menschen in mehreren Gruppen lautstark am Poinger Bergfeldsee. In der Zeit zwischen 22 und 2 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Poing mehrere Mitteilungen wegen Ruhestörung ein.

Verantwortliche nicht ausfindig gemacht

Als die Streifenbeamten die zum Teil betrunkenen Personen um Ruhe baten, zeigten sich die Gruppen „durchwegs unkooperativ“, berichtet Dienststellenleiter Helmut Hintereder. Im Pressebericht schreibt der Polizeirat, dass „aufgrund des geringen polizeilichen Kräfteansatzes und der sonstigen Einsatzlage in dieser Nacht von der Durchsetzung eines Platzverweises abgesehen werden musste“. Teilweise verfügten die Feiernden über Lautsprecher, „auf denen sie lautstark Musik abspielten“, so Hintereder. Alle Gruppen seien von der Polizei zur Ruhe ermahnt worden. Erst nach mehrmaliger Aufforderung wurden die Lautsprecher abgeschaltet. Letzter Satz in der Pressemitteilung der Polizei: „Die Verantwortlichen für die Ruhestörung ließen sich aufgrund der hohen Personenanzahl nicht feststellen.“

Eigenen Angaben zufolge mussten Beamte der Polizeiinspektion Poing in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu insgesamt sieben Einsätzen aufgrund von Ruhestörungen ausrücken, verteilt auf den gesamten Inspektionsbereich (Poing, Pliening, Markt Schwaben, Anzing, Forstinning, Vaterstetten, Zorneding