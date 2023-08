Perfektes Badewetter: Die Wochenend-Vorhersage für den Landkreis Ebersberg

Unter freiem Himmel dreht dieser sportliche Schwimmer seine Bahnen im Freibad Grafing. © Stefan Rossmann

Landkreis – Wann kommt endlich der Sommer zurück in den Landkreis Ebersberg? Tatsächlich heute! Das Wetter steht gefühlt seit Wochen kopf.

Landkreis - Gemittelt über die gesamte Erde haben wir gerade den mit Abstand wärmsten Juli seit „mindestens 120.000 Jahren erlebt“ – so die Wissenschaftler vom EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus. Der bisherige Rekord, vom Juli 2019, wurde dabei um satte 0,33 Grad überboten.

Weltweit betrachtet: Der mit Abstand wärmste Juli seit mindestens 120.000 Jahren

Doch die letzten Wochen im Landkreis fühlen sich ganz anders an. Immer wieder Regen und teils früh-herbstliche Werte unter 20 Grad. Was ist los, wo ist die Wärme bitte hin? Zum Beispiel in Grönland: An den Küsten dort gestern 12 bis 20 Grad – plus versteht sich. Oder schauen wir nach Russland: Murmansk, der russischen Nordmeerhafen, gelegen auf 69˚ nördl. Breite: plus 28 Grad. Moskau plus 25 Grad und auch im nordsibirischen Werchojansk (Nähe des Polarkreises, im Winter berüchtigt für Tiefstwerte teils unter -50 Grad) gestern 26 Grad plus.

Landkreis Ebersberg: Der (Hoch-)Sommer ist zurück

Doch die Lage normalisiert sich, das Warten auf den Sommer bei uns hat ein Ende. Hier die (hoch)sommerlichen Aussichten: Der Donnerstag noch verhalten bei maximal 22-23 Grad. Nach kühlem Morgen folgt am Freitag Dauersonnenschein und merklicher Temperaturanstieg bis 27 Grad. Der Samstag zunächst freundlich und sommerlich warm, nachmittags ziehen Wolkenfelder vorüber, in den Bergen kann es Regenschauer geben. Mit 28 Grad bleibt’s aber warm.

Hochsommerlich der Sonntag: Die Sonne strahlt mit den Ferienkindern um die Wette: Perfektes Badewetter bei Höchstwerten von 30 vielleicht sogar 32 Grad.

Prognose für die Ebersberger Zeitung: Björn Walz, Meteorologe aus Grafing

