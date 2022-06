„Wie Bettelmönche“ - Kirche will Geld von Gemeinde für Kirchturmanstrich

Von: Josef Ametsbichler

Der Turm der Glonner Pfarrkirche Johannes der Täufer braucht einen neuen Anstrich, die Kirche erbittet dafür einen Zuschuss von der Marktgemeinde, was etliche Gemeinderäte ungeheuerlich finden. © Stefan Rossmann

Das Geld für die Instandhaltung der Glonner Pfarrkirche, ist sich der Gemeinderat einig, sollte vom Erzbistum München-Freising kommen. Das Bistum erklärt, für eine Übernahme sind die Kosten zu gering.

Glonn – Unverhohlener Ärger schlägt dem Erzbistum München-Freising aus der Gemeinde Glonn entgegen. Nicht nur ist die Friedhofsmauer gefährlich marode – nun braucht auch der Turm der Pfarrkirche Johannes der Täufer einen neuen Anstrich. Kostenpunkt: 33 000 Euro. Dass die Pfarrgemeinde Glonn bei der weltlichen Gemeinde Glonn vorstellig wurde und dafür um 10 000 Euro Zuschuss bat, erzürnte einen erklecklichen Teil des Gemeinderats.

Der Ärger richtete sich aber nicht gegen die Pfarrgemeinde, sondern wie erwähnt gegen die Amtskirche: „Die schwimmt im Geld und schickt die örtlichen Pfarreien wie Bettelmönche durch die Gegend“, poltert etwa CSU-Gemeinderat Manfred Deprée gegenüber der Ebersberger Zeitung. „Ich finde dieses Verhalten unverschämt!“

Glonner Gemeinderat: Kirchen werden von der Diözese kleingehalten

Und auch Grünen-Gemeinderätin Stefanie Kintzel schlägt am Redaktionstelefon in eine ähnliche Kerbe: Die Kirchen vor Ort würde von der Diözese München-Freising, einer der reichsten Deutschlands, kurzgehalten. „Deswegen hat die so viel Geld.“ Keine Finanzmittel aus der Bischofsschatulle für Sanierungen von Pfarrkirchen: ein Thema, das auch andere Gemeinden im Landkreis schon umgetrieben hat.

Prompt fiel der Antrag auf 10 000 Euro Zuschuss für den Fassadenanstrich in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit 2:12 Stimmen durch – auch der größte Teil seiner eigenen Fraktion war CSU-Bürgermeister Josef Oswald, der dafür stimmte, von der Fahne gegangen.

Bürgermeister Oswald: Kirche hat keinen Fehler gemacht

Ein reduzierter Zuschuss von 7500 Euro passierte schließlich mit 8:6 Stimmen knapp den krankheits- und urlaubsbedingt von 21 auf 14 Stimmen geschrumpften Glonner Rat. Gegen CSU-Mann Deprée etwa, der sich nach eigenem Bekunden erst bei 5000 Euro erweichen hätte lassen, der örtlichen Pfarrei zuliebe.

„Natürlich habe ich Verständnis für die Kritik“, sagt der Bürgermeister im Nachgang der Sitzung zur EZ am Telefon. Dass das Erzbistum seiner Kenntnis nach Renovierungszuschüsse erst ab 100 000 Euro gewähre, könne aber die Gemeinde nicht regeln. Die Kirche sei ortsbildprägend und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Pfarrei etwa bei Bücherei, Kindergarten und Pfarrheim-Mitnutzung sei harmonisch und vertrauensvoll, betont Oswald: „Die haben keinen Fehler gemacht!“

Glonn: „Grundsätzlich ist die Gemeinde nicht für den Unterhalt kirchlicher Gebäude zuständig.“

Das Sitzungsprotokoll vermerkt: „Grundsätzlich ist die Gemeinde nicht für den Unterhalt kirchlicher Gebäude zuständig.“ Das Glonner Gremium empfinde sich mehrheitlich als die falsche Adresse für den Zuschussantrag. Die „durchaus vermögenden Amtskirche“ halte sich „mit finanzieller Unterstützung für die Pfarrei vor Ort hier wieder einmal zurück“ und lasse sie allein. 7500 Euro gibt es dennoch für den neuen Turm-Anstrich, „gegen Vorlage einer Rechnungskopie“.

Auf Anfrage der Ebersberger Zeitung äußert sich das Bistum. Für Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von unter 150 000 Euro sei „in der Regel kein Zuschuss durch die Erzdiözese vorgesehen“. Dafür bekomme die Kirchenstiftung Glonn wie andere auch jährlich Finanzmittel „für den kleineren Bauunterhalt“. Auf den Ärger im Gemeinderat geht der Erzbistumssprecher nicht ein. Zuschüsse, die dem Gemeindebild zuträglich seien, könnten Kommunen freiwillig einbringen.

Erzbistum München-Freising: Statische Instandsetzung wird hoch priorisiert

Bei der maroden Friedhofsmauer gehe die Diözese von wesentlich höheren Kosten um 800 000 Euro aus. Im Regelfall würden solche Beträge zu 85 Prozent durch die Erzdiözese getragen, den Rest müsse die örtliche Kirchenstiftung aufbringen. „Das zuständige Gremium im Ordinariat wird zeitnah darüber entscheiden, ob die weitere Planung eingeleitet werden kann“, erklärt der Sprecher der Diözese. Die baufachliche Prüfung sei in Teilen bereits abgeschlossen. „Notwendig ist eine statische Instandsetzung, die hoch priorisiert wird.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.