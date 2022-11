Archäologie und außergewöhnliche Funde: Einmal zu Plienings Beginn und zurück

Von: Armin Rösl

Archäologin Ursula Scharafin-Hölzl erläuterte die Befunde. © Gabriele Heigl

Auf Einladung des Heimatvereins Pliening haben Archäologen zahlreiche der Funde auf dem Gelände des künftigen Seniorenwohnprojekts erläutert. Einige davon gelten als außergewöhnlich.

Pliening – Schon weit vor der ersten urkundlichen Erwähnung von Pliening (im Jahr 813) hatten sich dort Menschen angesiedelt. Darauf lassen zahlreiche der archäologischen Funde schließen, die das Unternehmen X-Cavate Archaeology auf dem Areal bei der Plieninger Kirche entdeckt hat. Die beiden Geschäftsführer und Archäologen Ursula Scharafin-Hölzl und ihr Mann Mario Hölzl berichteten auf Einladung des Heimatvereins Pliening in einem Vortrag über die Funde und deren Zusammenhang mit Plienings Geschichte. Man habe unter anderem Siedlungen gefunden aus der sogenannten Glockenbecherkultur, eine Zeit um etwa 2500 vor Christus.



Pliening: Archäologie kann spannend und anschaulich präsentiert sein

Anhand von bestens aufbereiteten und leicht verständlichen Folien erläuterte Ursula Scharafin-Hölzl die Archäologie auf der Fläche, auf welcher die Seniorenwohnanlage gebaut wird. Dabei schaffte es Scharafin-Hölzl, die Historie lebendig zu machen und die rund 60 Besucher im voll besetzten Stüberl des Bürgerhauses auf eine Zeitreise mitzunehmen.



Gruppenbild mit Topf und Blumen (v.li.): Mario Hölzl (Archäologe), Kurt Strehlow (1. Vorsitzender Heimatverein Pliening), Ursula Scharafin-Hölzl (Archäologin) und Anton Jell (2. Vorsitzender Heimatverein). © Gabriele Heigl

Die Frage, wie es dazu kommt, dass sich an jenem Ort so früh Menschen niedergelassen haben, beantwortete Scharafin-Hölzl so: „Das Wichtigste ist der Zugang zu Wasser.“ Der Viertelbach habe dabei eine große Rolle gespielt, auf dem Gelände an der Geltinger Straße entdeckten die Archäologen mehrere Brunnen, bis zu 4,5 Meter tief. „Sämtliche der ausgegrabenen Brunnen belegen einerseits die Vorgeschichte in der Hallstattzeit als auch das Frühe- und Hochmittelalter.“



Pliening: Spuren zu den allerersten Plieningern

Aus einem der über einem Dutzend Brunnen holten die Archäologen drei Eisenschlüssel heraus, die etwa 1000 Jahre alt sind. Entdeckt wurden sie in einem Brunnenkasten, dessen Hölzer dank der Feuchtigkeit in der Erde noch erhalten waren.



Aus einem spätmittelalterlichen Brunnen (ungefähr aus dem Jahr 1565) haben die Archäologen „recht aufregende Funde“ zutage gebracht, berichtete Ursula Scharafin-Hölzl: ein großer, nahezu vollständiger Topf und ein kleines Gefäß aus dem 13. Jahrhundert. Den Topf hatte die Archäologin zum Vortrag mitgebracht.



Das Bürgerstüberl war voll besetzt. © Gabriele Heigl

Mit ihren Ausführungen zu den Funden führte die Archäologin die Besucherinnen und Besucher durch 2000 Jahre Zeitgeschichte. Sie erzählte von den Lebens- und Essgewohnheiten in den verschiedenen Epochen und über die unterschiedlichen Bestattungsarten. Zwei Kreisgräben würden beispielsweise belegen, dass in der Hallstattzeit (800-620 v. Chr.) in Pliening Eliten herrschten. „Grabhügel sind nicht die Bestattungsplätze einfacher Bauern“, so Scharafin-Hölzl. Auch eine verzierte und bemalte Scherbe, die auf dem Areal gefunden wurde, lasse auf Eliten schließen.



Heimatverein Pliening hofft auf Ausstellung

Insgesamt seien auf der Fläche 1736 Befunde archäologisch untersucht worden, berichtete die Wissenschaftlerin. Davon entfallen 14 auf Körperbestattungen des Frühmittelalters sowie zwei weitere Gräber, bei denen sich die Knochen nicht mehr erhalten haben. Die Bearbeitungsdauer betrug laut Scharafin-Hölzl netto sechs Monate.

Nach dem Vortrag nutzten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, den Fachleuten Fragen zu stellen. Da das Interesse groß war, dauerte die Fragerunde fast länger als der Vortrag. Es kam auch die Frage nach dem Verbleib der Fundstücke. Noch befinden sich diese zur Beurkundung im Landesamt für Denkmalschutz. Sie bleiben aber Eigentum der Gemeinde, die sie zur Präsentation zurückfordern kann. Es wäre also möglich, eine eigene Ausstellung in Pliening aufzubauen.



„Nicht nur der Heimatverein rund um den ersten Vorsitzenden Kurt Strehlow freut sich über die Aussicht, zumindest einen Teil der gefundenen Artefakte in einer Ausstellung in den künftigen Vereinsräumen der sanierten alten Schule in Gelting präsentieren zu können“, schreibt der Heimatverein in einer Pressemitteilung.

