Auf schmalem Weg steckengeblieben: Frau in Auto gefangen - Feuerwehr befreit sie aus dem Schlamassel

Von: Armin Rösl

Teilen

Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute das Auto und die Fahrerin aus der Bredouille geschoben. © FFW Pliening

Eine Frau ist in Gelting (Gemeinde Pliening) in einen schönen Schlamassel geraten: Sie war mit dem Auto in einem schmalen Weg steckengeblieben und konnte weder vor, zurück noch raus.

Pliening - Manchmal kommt alles auf einmal zusammen: Als eine Frau am Mittwochmittag in Gelting (Gemeinde Pliening) versuchte, mit ihrem Auto einen schmalen Weg Am Urtel entlang zu fahren, ist das Fahrzeug in einer Verengung stecken geblieben. Und dann versagte auch noch der Antrieb, weshalb das Auto erst recht weder vor noch zurück konnte. Die Frau war im Wagen eingeschlossen, aufgrund der Zäune rechts und links war es ihr nicht möglich, die Türen zu öffnen.

Ein Anwohner sah das Dilemma und verständigte die Feuerwehr. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Pliening und Gelting schoben kurze Zeit später mit vereinten Kräften das Auto aus der Verengung. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.