Ausgebrannter Bücherschrank: Gemeinde Pliening will für Ersatz sorgen

Von: Armin Rösl

Der Bücherschrank in Landsham am Morgen nach dem Brand. © Armin Rösl

Die Gemeinde Pliening will einen Ersatz für den ausgebrannten Bücherschrank am Dorfplatz Landsham sorgen. Das gab Bürgermeister Roland Frick bekannt.

Landsham - Der ausgebrannte Bücherschrank am Landshamer Dorfplatz in der Gemeinde Pliening ist mittlerweile abgebaut und sicher gelagert. Das gab Plienings Bürgermeister Roland Frick in der Gemeinderatssitzung Ende Juli bekannt. Wie berichtet, war der Schrank in der Nacht von 2. auf 3. Juli von bislang unbekannten Tätern angezündet und völlig zerstört worden. Frick gab bekannt, dass er bzw. die Gemeinde einen neuen Bücherschrank aufstellen wolle.

Der Bücherschrank war im Spätsommer 2020 aufgestellt worden zur kostenlosen Abgabe und Ausleihe von Büchern.

