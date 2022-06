Ausgerechnet zum 10. Geburtstag: Heimatverein Pliening vor dem Aus

Von: Armin Rösl

Teilen

Eine Auswahl der historischen Gegenstände des Heimatvereins Pliening. (Archivfoto) © dul

Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem der Heimatverein zehn Jahre alt wird, droht ihm die Auflösung. In der Mitgliederversammlung konnte kein neuer Vorstand gewählt werden.

Pliening – Eigentlich wäre es ein Jahr zum Feiern für den Heimatverein Pliening: am 26. Juli wird er zehn Jahre alt. Doch kurz vor dem ersten runden Geburtstag droht dem Verein das Aus. Weil in der Jahreshauptversammlung kein neuer Vorstand gefunden werden konnte, steht die Auflösung bevor. Nur, wenn bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in etwa sechs Wochen die Posten des 1. Vorsitzenden und des Schriftführers besetzt werden können, bleibt der Heimatverein bestehen.



Pliening: Niemand will Vorsitzender sein

In der Versammlung am Dienstagabend hatte die bisherige 2. Vorsitzende Beate Erhard, die den Verein seit dem Tod des Vorsitzenden Stefan Seizl im Jahr 2018 kommissarisch geführt hatte, bekannt gegeben, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehe. Auch Schriftführer Heinz Jacobi kündigte seinen Rücktritt an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Die von Plienings Bürgermeister Roland Frick geleitete Neuwahl des Vorstandes musste abgebrochen werden: von den 23 Mitgliedern und zwei Gästen, die zur Versammlung ins Wirtshaus zur Poinger Einkehr nach Poing gekommen waren, erklärte sich niemand bereit, einen Vorstandsposten zu übernehmen. Lediglich Erni Eder als Kassiererin und Rolf Freytag (Beisitzer) würden in ihren Ämtern bleiben.



Heimatverein Pliening hat 61 Mitglieder

Der Heimatverein hat aktuell 61 Mitglieder und soll in der Alten Schule in Gelting, die derzeit kernsaniert wird, einen eigenen Raum erhalten. So ist es mit der Gemeinde Pliening vereinbart. „In dem Heimatraum könnte man eine kleine Ausstellung machen oder Vorträge oder einen Heimatabend“, lauten die Ideen von Beate Erhard.



Material für eine Ausstellung hat der Heimatverein Pliening genug, allerdings lagern die historischen Gegenstände und Bücher aus der Vergangenheit Plienings in einem alten, aufgelösten Wasserhaus, „wo das Zeug verrottet“, sagt Erhard. Schon seit einiger Zeit ist der Verein auf der Suche nach trockenen Lagerräumen. Bislang erfolglos.



Pliening: Aufruf von Gemeinderatsmitglied

Gleich am Tag nach der Jahreshauptversammlung hat Gemeinderatsmitglied Markus Uffinger von der Wählergruppe Initiative für Pliening am Mittwoch eine E-Mail an alle Gemeinderatsmitglieder geschrieben, die über die Gemeinde Pliening an Vereine und die regionale Presse weitergeleitet worden ist. Betreffzeile „Hilfe für den Heimatverein“. Darin ruft Uffinger auf zu überlegen, wer für die offenen Vorstandsämter in Frage kommen könnte: „Vielleicht haben wir ja doch noch Glück und es findet sich der ein oder andere Kandidat. Es ist wirklich sehr wichtig.“



Kontakt: Interessenten, die sich beim Heimatverein Pliening engagieren bzw. im Vorstand mitarbeiten wollen, können sich per E-Mail bei Beate Erhard melden, Adresse: beate-erhard@t-online.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.