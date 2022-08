Autofahrer übersieht Motorradfahrer: Flugrolle über Pkw - Polizei dankt Ersthelfern

Unfall

Von Armin Rösl schließen

Bei einem Verkehrsunfall in Landsham (Gemeinde Pliening) ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten.

Landsham - Für einen 46 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Landkreis Erding endete am Mittwoch eine Ausfahrt im Krankenhaus. Wie die Polizeiinspektion Poing berichtet, war der Mann in Landsham (Gemeinde Pliening) mit einem Auto zusammengestoßen. Dessen Fahrer, ein 76-jähriger Plieninger, hatte den Biker vermutlich übersehen. Der Autofahrer wollte vom Supermarktparkplatz am östlichen Ortseingang von Landsham auf die Staatsstraße 2082 einbiegen, als von links (aus Richtung Pliening) der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer kam. „Für diesen war ein Ausweichen unmöglich, sodass er mit seiner Maschine an der Hinterachse des Pkw einschlug“, schreibt die Polizei im Pressebericht. „Nach einer Flugrolle über das Fahrzeug musst der Motorradfahrer leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden.“ Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Am Motorrad, einer BMW, entstand ein geschätzter Schaden von 10 000 Euro, am Auto (VW) von circa 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Landsham sicherte den Unfallort ab und reinigte ihn. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Noch ein Satz aus dem Polizeibericht: „Besonderer Dank geht an die Ersthelfer der Angestellten des nahe gelegenen Fahrradgeschäfts, welche sich nach dem Unfall sofort um den Motorradfahrer kümmerten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.