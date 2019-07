Baby von „Bayern 3“-Produktionschef kommt im Auto zur Welt, dann wird es dramatisch

Der Produktionschef von Bayern 3 wollte seine Frau für die Geburt des Babys ins Krankenhaus fahren. Doch der Kleine kam im Auto zur Welt - dann wurde es dramatisch.

Landsham - Drei Tage war die Frau von Bayern 3-Produktionschef Markus schon über dem Geburtstermin - dann setzten die Wehen ein. Das Paar fuhr sofort los in Richtung Krankenhaus, doch auf einmal hatte es der Kleine trotz Verspätung sehr eilig. Markus fuhr in Landsham rechts ran und Frau Steffi brachte den Jungen zur Welt, wie Bayern 3 berichtet.

Baby kommt im Auto zur Welt: Junge ist blau und schreit nicht

Als der Kleine auf der Welt ist, folgt der Schock: Das Baby ist blau und schreit nicht. Markus klopft seinem Sohn daraufhin auf den Rücken. Dann die Erleichterung: Das Baby schreit!

Baby kommt im Auto zur Welt: Erleichterung über gutes Ende

Zu diesem Zeitpunkt halten Helfer neben dem Auto an. Ein Mann zieht sein T-Shirt aus und gibt es dem Paar, um das Baby darin einzuwickeln. Am Ende herrschte riesige Erleichterung, dass alles gut gegangen ist, berichtet Bayern 3.

