Unbekannter rammt Kinderfahrrad

Von: Josef Ametsbichler

Ein Kinderfahrrad liegt an einem Weg. (Symbolfoto) © Polizei Holzkirchen.

Eine rabiate Fahrerflucht aus Pliening (Kreis Ebersberg) meldet die Polizei Poing. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Landkreis – Eine rabiate Form der Fahrerflucht, zum Glück ohne Verletzte, meldet die Polizeiinspektion Poing aus Pliening. Dort hat ein Unbekannter vermutlich mit einem Pick-up-Truck ein am Rade eines Feldwegs geparktes Kinderfahrrad gerammt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 16. Oktober, gegen 12.55 Uhr mittags. Am Tatort, im Fastlwinkel westlich der Biogasanlage hatte laut Polizei eine Familie, die auf Fahrradtour war, ihre Räder zwischengeparkt, um eine Pause einzulegen.

Familie macht Pause - da fährt ein Auto das geparkte Fahrrad um

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug sei währenddessen den Feldweg entlanggefahren und habe das Rad erfasst. Der Vorderreifen des Kinderfahrrads sei dabei stark verbogen worden. Laut Polizei soll es sich bei dem Auto des Täters um einen Pick-up-Truck gehandelt haben. Offenbar konnte die Familie das Geschehen nur aus einiger Entfernung beobachten. Die Kinder hatten laut Polizei im nahen Unterholz Verstecken gespielt, als der Unfall passierte. Wer ihn verursacht hat, ist derzeit unklar, da der unbekannte Autofahrer laut Polizei Fahrerflucht beging.

Nach Unfall mit Kinderfahrrad geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Poinger Inspektion Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder mutmaßlichen Tätern machen können. Sie können sich bei der Dienststelle melden, Telefonnummer (0 81 21) 99 17-0.

