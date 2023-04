Bei FTO-Ausfahrt Markt Schwaben: Jeep kracht frontal in Fahrertür eines BMW - Insassen verletzt

Von: Armin Rösl

Teilen

Der Fahrer des BMW hatte die Vorfahrt missachtet, der Jeep prallte frontal in die Fahrertür. © KBI

Bei einem schweren Unfall an der FTO-Anschlussstelle Markt Schwaben sind zwei Personen verletzt worden. Ein BMW-Fahrer hatte die Vorfahrt missachtet, ein Jeep krachte frontal ins Auto.

Gelting – Eine 53-jährige Jeep-Fahrerin ist am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, frontal in die Fahrertür eines BMW geprallt. Geschehen an der Ausfahrt der Flughafentangente Ost (FTO) Markt Schwaben/Pliening. Die 53-Jährige aus dem Landkreis Erding und der 25-jährige BMW-Fahrer aus Markt Schwaben wurden aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber.



Markt Schwaben: Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie die Polizei berichtet, war die Jeep-Fahrerin auf der Staatsstraße 2332 von Markt Schwaben kommend in Richtung Gelting (Gemeinde Pliening) unterwegs, als der BMW-Fahrer von der FTO kommend plötzlich auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße fuhr und nach links in Richtung Markt Schwaben abbiegen wollte. Die Jeep-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut ersten Schätzungen der Polizei entstand an den Autos ein Schaden von jeweils circa 12.000 Euro. Die Unfallstelle musste gesperrt werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gelting und Markt Schwaben (unter anderem auch zum Umleiten des Verkehrs) sowie die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.