Bereit für Radlausflüge: Kinderland Landsham bekommt zwei Lastenfahrräder

Von: Armin Rösl

Übergabe der Lastenfahrräder für die Kinderland-Kita in Landsham. © Kinderland PLUS gGmbH

Die Kinder der Kinderland-Kita in Landsham dürfen sich auf Ausflüge mit Lastenfahrrädern freuen: Dank Sponsoren hat die Kita zwei Räder bekommen.

Landsham - Die Kinderland-Kita im Neubaugebiet Landsham-Süd (Gemeinde Pliening) hat zwei Lastenfahrräder bekommen für Ausflüge. Finanziert wurden sie durch Spenden der Gemeinde Pliening, der Ebenhöh GmbH & Co. Kies- und Sandwerke KG (sie hat allein ein ganzes Fahrrad finanziert, teilt das Kinderland mit), der Burschenverein Landsham, die Firma Regnauer Fertigbau, der Landschaftsarchitekt Martin Brunner und die Bastelfreunde Landsham. Gekauft wurden die beiden Fahrräder bei Bike & Tools in Landsham, schreit die Kinderland PLUS gGmbH in einer Pressemitteilung: „Das gesamte Team und die Kinder des Kinderland Landsham sagen herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung.“

Bei der Übergabe dabei waren Herbert Matzner (Geschäftsführer Kinderland PLUS gGmbH), Barbara Kastner, Amelie Bußjäger (Leitungsteam Kinderland Landsham), Plienings Bürgermeister Roland Frick, die Bastelfreunde Landsham, Marc Ebenhöh (Ebenhöh GmbH & Co Kies- und Sandwerke KG) und Martin Brunner (Landschaftsarchitekt).

